لاتزیو به رده چهارم رسید/ میلان کالیاری را در هم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و هفتم سری آ شنبه شب با برگزاری دو دیدار آغاز شد که در یکی از آنها لاتزیو موفق شد با شکست جنوا به رده چهارم جدول رده بندی صعود کند و امید خود را برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان زنده کند.

لاتزیو بعد از سه شکست متوالی موفق شد جنوا، تیم دهم جدول را با نتیجه 4 بر 2 شکست دهد. گلهای این دیدار را جوزپه بیاوا (7)، تومازو روچی (52)، اندرسون هرنانس (56، 66) برای لاتزیو و رودریگو پالاسیو (12) و فلورو ف(89) برای جنوا به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار شنبه شب تیم فوتبال میلان قهرمان رقابتها که هفته گذشته با شکست مقابل پالرمو از رسیدن به فینال کوپا ایتالیا بازماند، کالیاری را با چهار گل در هم کوبید. گلهای این دیدار را روبینیو (22، 35)، گتوزو (24)، سیدورف (77) برای میلان و آندره آ کوزو (38) برای کالیاری به ثم رساندند.

جدول رده بندی سری آ به شرح زیر است:

1- میلان 81 امتیاز (قهرمان، یک بازی بیشتر)

2- اینتر 72 امتیاز

3- ناپولی 68 امتیاز

4- لاتزیو 63 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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18- سمپدوریا 36 امتیاز

19- برشا 31 امتیاز (سقوط کرده)

20- باری 21 امتیاز (سقوط کرده)