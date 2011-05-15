دودستگی مقامات کاخ سفید درباره آینده روابط با پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، مقامات ارشد آمریکایی بر این باورند دوهفته پس از مرگ "اسامه بن لادن" رهبر القاعده، هم اکنون اختلافات زیادی در دولت "باراک اوباما" درباره آینده روابط با پاکستان وجود دارد.

واشنگتن پست در این گزارش با اشاره به نشست های مقامات آمریکایی و پاکستانی در سه سال اخیر نوشت: بسیاری از مقامات آمریکایی بر این باورند زمان تغییر در سیاست های این کشور در قبال پاکستان به پایان رسیده است.

دولت آمریکا بارها مدعی شده که سازمان اطلاعاتی و ارتش پاکستان با طالبان و دیگر گروههای افراطی در ارتباط بوده و هشدار داده اند عدم همکاری این کشور با آمریکا برای سرکوب حملات اعضای این گروه هزینه ای سنگین برای پاکستان در پی دارد.

به نوشته واشنگتن پست، این درحالیست که برخی دیگر از مقامات آمریکایی اعلام می کنند هیچ مدرکی دال بر اینکه ارتش پاکستان از محل اختفای بن لادن مطلع بوده یا از وی حمایت کرده است، وجود ندارد اما در پی کشته شدن رهبر القاعده سطح روابط واشنگتن و اسلام آباد هم اکنون به یک نقطه بحرانی رسیده است.

همچنین درحالیکه برخی از مقامات کاخ سفید از آمادگی در برابر حملات احتمالی القاعده و طالبان با وجود عدم همکاری پاکستان خبر می دهند، برخی دیگر بر این باورند دولت آمریکا مجبور است در قبال پاکستان منعطف تر عمل کرده و با این کشور همکاری کند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقامات پاکستانی با تاکید بر اینکه آمریکا با تجاوز به کشور آنها قوانین بین المللی را نقض کرده، داستانهای اوباما درباره کشتن بن لادن را دروغ ارزیابی کرده و بر این باورند باید پاکستان را از چنگال آمریکاییها آزاد کنند.