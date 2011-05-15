طرح آمایش سرزمین اجرایی شد/ ادغام گمرکات در دستور کار

عباس معمارنژاد در گفتگو با مهر یکی از طرحهایی که در گمرک کشور بر اساس برنامه پنجم توسعه اجرایی شده است را بحث آمایش سرزمین عنوان کرد و گفت: این برنامه در سالجاری اجرایی شده و در سالهای آتی ادامه خواهد یافت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه طرح آمایش سرزمین به طور کامل در گمرکات کشور عملیاتی خواهد شد، تصریح کرد: هم اکنون 167 واحد گمرکی در کشور وجود دارد اما عملا 98 درصد از حجم تجارت کشور از 50 گمرک و تنها دو درصد کار و حجم تجارت از 117 گمرک دیگر در کشور انجام می شود.

وی با اشاره به بالابودن تعداد گمرکات کشور اظهارداشت: با توجه به بالابودن تعداد گمرکات کشور امکان تجمیع آنها وجود ندارد و برای این تعداد از گمرکات نمی توان به میزان کافی تجهیزات، نیروی انسانی و غیره را فراهم کرد.

معمارنژاد در مورد وضعیت گمرکات تهران گفت: در تهران حدود 7 گمرک وجود داشت که با ادغام آنها به دو گمرک تبدیل شدند اما این کار به این معنا نیست که کار مربوط به گمرک ادغام شده تعطیل شده است.

رئیس کل گمرک ایران افزود: گمرک غرب تهران هم اکنون کار صادرات و گمرک شهریار کار واردات کالا را انجام می دهد و بر اساس آخرین آمار 15 نفر نیرو به گمرک شهریار افزوده شده اما حجم کار در این گمرک با ادغام گمرکات 21 درصد افزایش یافته از سوی دیگر زمان کار در این گمرک نیز افزایش یافته است.