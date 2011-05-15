به گزارش خبرنگار مهر، رایزنیهای تعدادی از دارندگان موسسات اعزام دانشجو به خارج با سایر دارندگان این موسسات به این نتیجه رسیده که گردهمایی موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج کشور پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه با حضور دست اندرکاران نزدیک به یکصد موسسه اعزام دانشجو به خارج برگزار شود.
دارندگان موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج جهت تصمیمگیری برای تشکیل صنف موسسات اعزام دانشجو به خارج گرد هم میآیند.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در عین اینکه مرجع صدور مجوز تأسیس موسسات اعزام دانشجو به خارج است اما مسئولان مرتبط با این موسسات، نظرهای مساعدی برای تشکیل صنف موسسات اعزام دانشجو به خارج را به دارندگان این موسسات اعلام کردهاند.
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