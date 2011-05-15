به گزارش خبرنگار مهر، رایزنی‌های تعدادی از دارندگان موسسات اعزام دانشجو به خارج با سایر دارندگان این موسسات به این نتیجه رسیده که گردهمایی موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج کشور پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه با حضور دست اندرکاران نزدیک به یکصد موسسه اعزام دانشجو به خارج برگزار شود.

دارندگان موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج جهت تصمیم‌گیری برای تشکیل صنف موسسات اعزام دانشجو به خارج گرد هم می‌آیند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در عین اینکه مرجع صدور مجوز تأسیس موسسات اعزام دانشجو به خارج است اما مسئولان مرتبط با این موسسات، نظرهای مساعدی برای تشکیل صنف موسسات اعزام دانشجو به خارج را به دارندگان این موسسات اعلام کرده‌اند.

بر اساس جمع‌بندی که در حوزه‌های مرتبط با این موسسات در وزارت علوم صورت گرفته است، وزارتخانه‌ای غیر از وزارت علوم مرجع صدور مجوز تشکیل صنف موسسات اعزام دانشجو به خارج خواهد بود.

حسن مسلمی نائینی - مدیرکل امور بورس درباره اهداف تشکیل صنف موسسات اعزام دانشجو به خارج به مهر گفت: با تشکیل این صنف بسیاری از کارهای مربوط به موسسات اعزام دانشجو به خارج که در حال حاضر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌گیرد به خودشان محول می‌شود و نظارت بر کارشان نیز با خود صنف خواهد بود.