25 هزار اتوبوس در ناوگان درون شهری کشور فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، علی چناری صبح یکشنبه در نشست فراکسیون مدیران عامل اتوبوسرانی های استان تهران و استانهای همجوار درهتل پارامیدای شاهرود گفت: عمر مفید هر اتوبوس 10 سال است و هر سال باید دو هزار و 500 اتوبوس وارد ناوگان شهری شود.

افزایش 40 درصدی هزینه های حمل و نقل پس از هدفمندی یارانه ها

چناری با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور افزود: بعد از اجرای این قانون، 40 درصد هزینه های حمل و نقل شهری افزایش پیدا کرده است که تنها یک پنجم هزینه تمام شده حمل از مسافر گرفته می شود.

به گفته وی، هدفمند کردن یارانه ها مستلزم این است که به اصل 44 قانون اساسی توجه شود.

سرمایه گذاری در حمل و نقل پس از فرهنگسازی معنا دار است

مدیر عامل اتحادیه اتوبوسرانی کشور اضافه کرد: اول باید کاری کنیم که مردم به جای استفاده از وسیله شخصی به وسایل نقلیه عمومی هدایت شوند و بعد بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل شهری سرمایه گذاری کند.

امنیت شغلی مدیران، مشکل مالی و عدم حمایت برخی شهرداری ها، ناعادلانه تقسیم کردن اعتبارات، افزایش دستمزد رانندگان و استقلال نداشتن مدیران عامل اتوبوس رانی از جمله مشکلاتی بود که در این جلسه مدیران این حوزه مطرح کردند.

مدیران استانهای تهران، قزوین، قم، اراک، البرز و سمنان در نشست فراکسیون مدیران عامل اتوبوسرانی های استان تهران و استانهای همجوار حضور داشتند.