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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۰۳

نیروهای وفادار به "گباگبو" 220 نفر از مردم ساحل عاج را کشتند

نیروهای وفادار به "گباگبو" 220 نفر از مردم ساحل عاج را کشتند

شبه نظامیان مسلح وفادار به رئیس جمهور خودخوانده ساحل عاج، با شلیک بسوی مردم ، 220 نفر از مردم را کشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "پاتریک آچی " سخنگوی الحسن واتارا رییس جمهور به رسمیت شناخته شده ساحل عاج اعلام کرد : مهاجمان مسلح پس از این کشتار بسوی جنوب غربی این کشور متواری شدند.

حامیان لوران گباگبو پس از شکست و فرار از آبیجان در 4 ماه می ،‌ منطقه جنوب غربی این کشور را مرکز عملیات شان قرارداده اند .

یادآور می شود، گباگبو توسط نیروهای رییس جمهور کنونی این کشور و نظامیان کشورهای غربی دستگیر شده است.

در حمله افراد مسلح یاد شده ،‌ همچنین 17 نفر دیگر را نیز زخمی کردند.

از سوی دیگر کارکنان سازمان ملل در ساحل عاج درپی درگیری های نظامی سنگین اواخر هفته گذشته ،‌ اجساد 68 قربانی را در 10 گور دسته جمعی کشف کردند.

بنابر آمار اعلام شده توسط سازمان ملل ،‌ در درگیریهای اخیر نیروهای رقیب در ساحل عاج ، بیش از یک هزار نفر از مردم جان باختند.
 
 

کد مطلب 1311782

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