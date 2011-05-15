نیروهای وفادار به "گباگبو" 220 نفر از مردم ساحل عاج را کشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "پاتریک آچی " سخنگوی الحسن واتارا رییس جمهور به رسمیت شناخته شده ساحل عاج اعلام کرد : مهاجمان مسلح پس از این کشتار بسوی جنوب غربی این کشور متواری شدند.
حامیان لوران گباگبو پس از شکست و فرار از آبیجان در 4 ماه می ، منطقه جنوب غربی این کشور را مرکز عملیات شان قرارداده اند .
یادآور می شود، گباگبو توسط نیروهای رییس جمهور کنونی این کشور و نظامیان کشورهای غربی دستگیر شده است.
در حمله افراد مسلح یاد شده ، همچنین 17 نفر دیگر را نیز زخمی کردند.
از سوی دیگر کارکنان سازمان ملل در ساحل عاج درپی درگیری های نظامی سنگین اواخر هفته گذشته ، اجساد 68 قربانی را در 10 گور دسته جمعی کشف کردند.
بنابر آمار اعلام شده توسط سازمان ملل ، در درگیریهای اخیر نیروهای رقیب در ساحل عاج ، بیش از یک هزار نفر از مردم جان باختند.
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