به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این جشن که اجرای آن بر عهده صدرالدین شجره بود طبق سنت هر ساله شمع‌های جشن انجمن بازیگران خانه تئاتر روشن شد. این بار رویا تیموریان و سهیلا رضوی روشن کردن شمع‌ها را بر عهده داشتند. در ادامه شهره سلطانی بیانیه هیئت مدیره انجمن بازیگران را قرائت کرد که این بیانیه انتقادی بود به شرایط حاکم بر تئاتر ایران طی یک سال گذشته.



پانتومیم "کاپریس 24" توسط علیرضا ناصحی و قطعه موسیقی "مرسدس" توسط مانی رهنما از برنامه‌های بودند که در بخش ابتدایی جشن بازیگر خانه تئاتر اجرا شدند. در ادامه با حضور رویا تیموریان، سهیلا رضوی، فریده سپاه‌منصور، فهیمه رحیمیان و ستاره اسکندری بیانیه روز جهانی تئاتر قرائت شد.



تیموریان بعد از قرائت بیانیه روز جهانی تئاتر گفت: چیزی که امشب مرا ناراحت کرد این است که سالیان سال قصه تئاتر همین است. خانواده تئاتر اقتصادش ضعیف است اما شعور و خلاقیت‌اش از خیلی کارهای تصویری بالاتر است و ادامه پیدا می‌کند. مراقب این آگاهی، شعور و خلاقیت باشید تا به کج‌راهه نرود.













نکته آزار دهنده در طول اجرای مراسم به خصوص سخنرانی مدعوین روی صحنه این بود که میکروفن‌های سالن اصلی به درستی کار نمی‌کردند و این باعث می‌شد هنرمندان تئاتر از بیان خود برای صحبت با حاضرین در مراسم استفاده کنند. همچنین تهویه نامناسب سالن اصلی نقاط ضعف ویترین تئاتر شهر را بیش از پیش به رخ می‌کشید.



در ادامه پنج بانوی بازیگر تئاتر ایران به نشانه صلح و دوستی گل‌های سرخی را در میان حاضران در مراسم تقسیم کردند. در این بخش از مراسم سعید تهرانی به همراه گروه خود به اجرای قطعه‌ای با عنوان "بادی درام" پرداخت. سپس با حضور بهزاد فراهانی و گردآفرید مفید از اعظم سلیمانی و مهدی ثانی دو بازیگر با سابقه تئاتر مقیم شهرستان تجلیل شد.



ثانی با اشاره به اینکه اهل شهرستان و است و در تهران غریب یادآور شد: چندین نمایش در تالار مولوی اجرا کردم که شما مرا تنها گذاشتید. اما وقتی در کنگره بین‌المللی خاجو شرکت کردم خارجی‌ها از من تجلیل کردند. آن خارجی‌ها را تشویق کنید.



همچنین گردآفرید مفید که بانی راه‌اندازی قطعه هنرمندان در بهشت زهرا (س) بود نیز یادی از کامبیز صمیمی‌مفخم و خدمات او برای قطعه هنرمندان ایران کرد. قرار بود در جشن انجمن بازیگران خانه تئاتر مراسم تجلیل از بهمن مفید عضو گروه هنر ملی انجام شود که این امر به دلایلی نامعلوم انجام نشد. فیلمی هم توسط شهره سلطانی درباره این تجلیل ساخته شده بود که قرار شد در خانه هنرمندان ایران نمایش داده شود.



در بخش پایانی مراسم و بعد از اجرای موسیقی- حرکت توسط گروه آرزو افشار، الهام پاوه‌نژاد بیانیه هیئت داوران این دوره از جشن را قرائت کرد که در آن از عدم امنیت شغلی، متعهد نبودن به قرارداد تیپ و پرداخت نشدن به موقع دستمزدها گلایه شده بود.



در بخش معرفی برگزیدگان بازیگری جشن بازیگر خانه تئاتر با حضور مصطفی بهزادی نماینده گروه صنعتی صفا، هادی مرزبان، بهزاد فراهانی و ولی شیراندامی جایزه ویژه هیئت داوران به گروه بازیگران "عجایب المخلوقات" و گروه بازیگران "دایره گچی" اهدا شد.



همچنین رتبه سوم بازیگری مرد به سعید چنگیزیان برای بازی در نمایش "کالیگولا" و رتبه سوم بازیگری زن به سیما تیرانداز برای بازی در نمایش "پری‌خوانی عشق و سنگ" رسید. مرتضی اسماعیل‌کاشی برای بازی در نمایش "مکبث" و نسیم ادبی برای بازی در نمایش "کسوف" رتبه دوم بازیگری را از آن خود کردند.



رتبه اول بازیگری نیز به مسعود دلخواه برای بازی در نمایش "روال عادی" و پانته‌آ پناهی‌ها برای بازی در نمایش "شهر بدون آسمان" اهدا شد. دلخواه بعد از دریافت جایزه خود گفت: خوشحالم این افتخار در مملکت خودم نصیبم شد. این که اسم من در کاندیداهای اولیه دریافت جایزه در کنار بزرگانی چون رضا کیانیان و بهزاد فراهانی بود راضی هستم. ما هر ساله در جشن بازیگر شمع‌هایی را روشن می‌کنیم که امیدوارم با تئاتر سالم و تأثیرگذار بتوانیم مشعل تئاتر را روشن نگه داریم.



اسماعیل‌کاشی هم که در گروه بازیگری "عجایب‌المخلوقات" نیز به ایفای نقش پرداخته بود بعد از دریافت جایزه خود به عنوان بازیگر دوم این جشن یادآور شد: ما عادت داریم در بیمارستان به عیادت پیشکسوتان برویم در حالیکه هیچ کس از ما بعد از هشت ماه تمرین و دریافت جایزه ویژه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نپرسید که چرا اجرای خود را متوقف کردیم. از حاضرین می‌خواهم که مجید بهرامی بازیگر نمایش "عجایب المخلوقات" را که با بیماری سنگینی دست و پنجه نرم می‌کند تشویق کنید.



صدرالدین شجره در پایان یادی از سعید جم، گرشاسب کیانبخش، رضا خندان، محمد ورشوچی، مهین شهابی،‌ مهری ودادیان، رضا صفدری و جواد ذوالفقاری و تعدادی دیگر از هنرمندان فقید تئاتر در سال گذشته کرد. در پایان این مراسم نیز هیئت داوران جشن بازیگر خانه تئاتر جایزه ویژه خود را به فاطمه نقوی برای سال‌ها بازی بر صحنه تئاتر اهدا کرد و جشن بازیگر خانه تئاتر با سرود "مرغ سحر" با صدای صدیق تعریف به کار خود پایان داد.