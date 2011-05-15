بزرگراه چناران - مشهد ایمن سازی شد

ناصر خانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران، اظهارداشت: مسافران که از شمال کشور به پایتخت معنوی ایران وارد می شوند اغلب در فاصله 45 کلیومتری مقصد که اوج خستگی رانندگان است، به علت خواب آلودگی دچار حادثه می شوند که با اصلاح شیب ها و هموار نمودن حاشیه جاده از بروز حادثه برای مسافران جلوگیری می شود.

وی افزود: 9 درصد از تصادفات منجر به فوت ناشی از خواب آلودگی و واژگونی خودروهاست که با اجرای این طرح، این آمار کاهش چشمگیری یافته است.

خانزاده محدوده اجرای این طرح را حوزه استحفاظی چناران اعلام کرد و افزود: مسیر 18 کیلومتری چناران - مشهد به صورت رفت و برگشت شیب بندی جاده صورت گرفته و بزودی اصلاح شیب مسیر چناران - قوچان نیز انجام خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: اجرای این شیب بندی برای عبور زائران پیاده ای که به حرم رضوی مشرف می شوند نیز باعث ایمنی و حفظ جان آنان خواهد بود.

رئیس اداره راه وترابری چناران در خصوص ادامه آسفالت راه های روستائی گفت: روستاهای شترپا و نهرآباد از توابع بخش مرکزی چناران به طول چهار کیلومتر از نعمت راه آسفالته بهرمند شدند.

خانزاده هزینه اجرای این طرح را 300میلیون تومان عنوان کرد و افزود: بیش از 120 خانوار از این راه آسفالته منتفع می شوند.