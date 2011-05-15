به گزارش خبرنگار مهر، هدف از ساخت این مستند، شناساندن مسائل زندگی به مخاطب و بالابردن توانایی‌های او بر عمل کردن آگاهانه است.

درهمین راستا برنامه‌ساز موضوع‌های واقعی را دست مایه برنامه قرار داد و از آدم‌هایی در حال انجام امور زندگی در محیط‌ های واقعی استفاده کرده است.

به همین منظور موضوع مستند "دایی سیف الله" نیز به تصویرکشیدن کار و تلاش پیرمرد 74 ساله‌ای به نام سیف الله ایمانی اختصاص دارد که درحین بی سوادی همزمان کارهای متعددی چون نجاری، نمد سازی، جاجیم وگلیم بافی، آشپزی درمراسم، مجلس گردانی، مترسک سازی، جمع آوری گیاهان داروئی، نگهبانی از شالیزارها و بسیاری از کارهای دیگررا انجام می دهد که دیدن آن خالی از لطف نیست.

در این مستند کارگردان که خود نویسندگی برنامه را برعهده دارد، با تصویرهایی از تقی قاسمپور و صدایی از سیدمحمود موسوی به شکارموضوع رفته است. عباس فردوسی برنامه ریزی کاررا برعهده دارد. مرتضی وحدانی دستیار تهیه، شیرزاد و قلی نژاد نیز دستیاران فنی هستند و احسان فقیهان مستند را تدوین می‌کند.