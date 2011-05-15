جنگلهای ایران توان تولید منابع چوب و کاغذ را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوالقاسم خزاعیان صبح یکشنبه در هشتمین جلسه کانون هماهنگی دانش و صنعت چوب و کاغذ کشور در محل اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان با بیان اینکه لازم است زمینه ها و تمهیدات مناسب برای واردات مواد خام چوب و کاغذ در کشور فراهم شود، اظهارداشت: با وارد کردن مواد خام و فرآوری آنها، اشتغالزایی فراوانی در کشور ایجاد می شود.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در ادامه، کانون هماهنگی دانش و صنعت چوب و کاغذ کشور را حلقه ارتباطی بین صنعت و دانشگاه دانست و گفت: این کانون به مدت یک سال است که زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده است و هماهنگی بین مراکز تولید علم و بخش صنعت که مراکز نیازمند به این علوم هستند، عمده فعالیت آن است.

خزاعیان افزود: براساس آیین نامه، شورای 15 نفره کانون از نمایندگان، ذینفعان، دستگاههای اجرایی و بنگاههایی که در کاغذ و چوب دخیل هستند از جمله سازمان استاندارد که نماینده آن مدیر کل استاندارد گلستان است،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب ، انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران و وزارت صنایع تشکیل شده است.

رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت چوب و کاغذ کشور افزود: راه اندازی کانون هماهنگی دانش و صنعت چوب و کاغذ، پتانسیلی ملی است که می توان از تجربیات و دانش اساتید و صاحبنظران کشور در این کانون بهره برد.

دکتر خزاعیان افزود: ماموریت های مختلفی برای این کانون در نظر گرفته شده که یکی از آنها، تهیه نقشه راه است که تاکنون در تکمیل نقشه راه پیشرفتهای خوبی حاصل شده و بناست همایشی نیز، به همین منظور برگزار شود و صاحبنظران بخش پژوهش، تولید، خدمات و صنعت، مقالاتی را در آن ارائه خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این همایش ملی، آبان ماه سال جاری در گرگان برگزار می شود، گفت: در این همایش، وضعیت موجود صنایع چوب و کاغذ، بررسی و به اصلی ترین چالش آن که تامین مواد اولیه است، پرداخته و برای مرتفع نمودن آن، الگو و مدلی ارائه می شود.