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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۳۳

نمایشگاه کامپیوتر و ماشین‌های اداری در همدان گشایش یافت

نمایشگاه کامپیوتر و ماشین‌های اداری در همدان گشایش یافت

همدان - خبرگزاری مهر: ششمین نمایشگاه تخصصی برق، الکترونیک، کامپیوتر و ماشین‌های اداری و نخستین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات، انفورماتیک، بانکداری الکترونیک و IT در همدان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بیش از یکصد واحد تولیدی و خدماتی در زمینه‌های گوناگون علوم ارتباطات در این نمایشگاه حضور دارند.

بیش از 50 درصد از واحدهای مشارکت کننده از استان همدان و مابقی از شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز هستند.

در این نمایشگاه 32 واحد در سالن ابن‌سینا، 34 واحد در سالن الوند و 48 واحد در سالن هگمتانه محصولات خود را در زمینه‌های یاد شده عرضه کرده اند.

ششمین نمایشگاه تخصصی برق، الکترونیک، کامپیوتر و ماشین‌های اداری (الکامپ) و اولین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات، انفورماتیک، بانکداری الکترونیک و ITتا 30 اردیبهشت پذیرای بازدیدکنندگان است.

کد مطلب 1311796

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