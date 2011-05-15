به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بیش از یکصد واحد تولیدی و خدماتی در زمینههای گوناگون علوم ارتباطات در این نمایشگاه حضور دارند.
بیش از 50 درصد از واحدهای مشارکت کننده از استان همدان و مابقی از شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز هستند.
در این نمایشگاه 32 واحد در سالن ابنسینا، 34 واحد در سالن الوند و 48 واحد در سالن هگمتانه محصولات خود را در زمینههای یاد شده عرضه کرده اند.
ششمین نمایشگاه تخصصی برق، الکترونیک، کامپیوتر و ماشینهای اداری (الکامپ) و اولین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات، انفورماتیک، بانکداری الکترونیک و ITتا 30 اردیبهشت پذیرای بازدیدکنندگان است.
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