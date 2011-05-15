گازرسانی به چهار روستای ایلام به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر در ایلام، روح الله نوریان در این ارتباط اظهار داشت: روستاهای کارزان، قنات آباد، چشمه خزانه و چشمه کبود تا پایان خرداد ماه گازرسانی می شوند.

وی گفت: ساکنین روستاهای شهرستان ایوان در مسیر خوران نیز تا پایان اردیبهشت ماه، از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

این مسئول با اشاره به رشد شتابان گازرسانی در استان ایلام گفت: عملیات گازرسانی به شهرستان های مهران، بدره و آبدانان نیز آغاز شد که با تکمیل این طرح ساکنین این شهرستانها از نعمت گاز برخوردار می شوند.

نوریان افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته طی خرداد ماه نیز عملیات گازرسانی به شهرستان های دهلران و لومار آغاز می شود.

این مسئول با بیان اینکه در اواخر خرداد ماه شاهد بهره برداری از عملیات گازرسانی به روستاهای کارزان، قنات آباد و چشمه خزانه از توابع بخش شیروان خواهیم بود، افزود: با اجرای کامل شبکه گذاری گاز در این روستاها بیش از 400 خانوار از نعمت گاز بهره مند می شوند و در کوتاهترین زمان ممکن مابقی روستاهای این بخش گازدار خواهند شد.

وی در مورد بهره برداری از عملیات گازرسانی به روستای چشمه کبود نیز گفت: با گازرسانی به این روستا بالغ بر 220 خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام در ادامه از گازرسانی به کارخانه سیمان طی اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: در این مقطع زمانی شهرک های نبوت و اندیشه ایوان نیز به شبکه گاز طبیعی متصل شدند.