525 خدمت پرستاری به سند ملی تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه سالمی اظهار داشت: پیش نویس استانداردسازی خدمات پرستاری را به 150 مورد رسانده ایم البته این خدمات بیش از 500 مورد است و پرستاران به عنوان اولین گروه زیرشاخه پزشکی خدمات خود را در سطح مورد قبول استاندارد می کنند.

وی افزود: این 150 مورد استانداردهای خدمات پرستاری به صورت پیش نویس در سازمان نظام پرستاری تهیه شده و به موسسه استاندارد ایران ارسال شده و اکنون بر اساس نظر موسسه استاندارد در مرحله انجام اصلاحات آن هستیم.

معاون فنی سازمان نظام پرستاری گفت: با اتمام اصلاح پیش نویس خدمات پرستاری کتابی ویژه خدمات پرستاری با مشارکت موسسه ملی استاندارد چاپ می شود تا این خدمات به صورت سند ملی ثبت، ضبط و اجرایی شود.

وی تاکید کرد: با تلاشهای سازمان نظام پرستاری و همکاری صاحبنظران 525 خدمت استاندارد برای پرستاران احصاء شد که تاکنون در هیچ جا این خدمات ثبت و تعرفه گذاری نشده بود. امیدواریم بتوانیم با ثبت ملی استانداردهای خدمات پرستاری، بر اساس آن نظام پرداخت را به عملکرد محوری تبدیل کنیم.

سالمی با اشاره به نحوه استانداردسازی خدمات پرستاری، گفت: ما فرآیندهای هر نوع خدمت پرستاری را بر اساس بخشهای مختلف اعم از عمومی یا ویژه تدوین و دسته بندی می کنیم و پرستار در مواجهه با هر نوع بیمار باید بداند که چه نوع اقداماتی را انجام دهد.

وی ادامه داد: یعنی مثلاً روند کار برای بیمار نیازمند آنژیوگرافی به صورت چک لیستهای آماده شده برای پرستار تعریف می شود که پس از تایید و ثبت موسسه ملی استاندارد این خدمات دارای پشتوانه قانونی می شود و پرستار نیز بر اساس قانون موظف به انجام وظیفه و پاسخگویی است.

معاون فنی سازمان نظام پرستاری خاطرنشان کرد: با ثبت ملی خدمات پرستاری در صورت بروز خطاهای شغلی بر اساس چک لیست های قانونی به نوع و نحوه ارائه خدمات پرستاری رسیدگی و در صورت حسن انجام وظیفه از سوی پرستار، از وی رفع مسئولیت می شود.

وی ادامه داد: در خدمات استاندارد پرستاری پس از مطالعات علمی و کارشناسی بسیار، نوع خدمت، چگونگی و تکنیک انجام آن و اینکه این خدمت توسط چه کسی در چه محدوده زمانی انجام شود مشخص شده است.

سالمی تصریح کرد: با ثبت ملی استانداردهای خدمات پرستاری، پرستاران ما می‌توانند خدماتی را ارائه دهند که کیفی‌ترین مراقبتها را شامل شود.