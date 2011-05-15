به گزارش خبرنگار مهر، "کارلوس کی‌روش"، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین فراخوان خود بازیکنانی را به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان دعوت خواهد کرد که تیم‌های شان درگیر مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا نباشند.

بدین ترتیب بازیکنان ملی پوش سپاهان و ذوب آهن اصفهان که تیم‌های آنها درگیر دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا هستند، در اردوی پیش روی تیم ملی حضور نخواهند داشت.

به احتمال فراوان جمع بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان را 30 بازیکن تشکیل می دهند و طی روزهای دوم تا چهارم خردادماه به مدت سه روز تمرینات خود را در کمپ تیم‌های ملی پیگیری می کنند.

این نخستین اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان است که زیر نظر کارلوس کی‌روش پرتغالی و دستیارانش برگزار خواهد شد.