معیارهای انتخاب ناشر و غرفه برتر نمایشگاه کتاب از پیش اعلام شود

احد رضایی، مدیرعامل شرکت "ویژه نشر" یکی از برگزیدگان بخش بین‌الملل بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران در گفتگو با مهر گفت: این انتخاب‌ها قاعدتاً مسئولیت ناشر را بیشتر می‌کند و ما بر خود لازم می‌بینیم که کارهای گذشته را مرور کرده و برای ارائه خدمات بهتر به مردم نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم.

وی ادامه داد: یکی از دلایل انتخاب "ویژه نشر" در این دوره از نمایشگاه کتاب، این بود که کتاب‌ها را با قیمت‌های مناسب‌تری عرضه کرده‌ایم. دلیل آن این است که ما نماینده رسمی چند ناشر خارجی هستیم؛ نه اینکه کتاب‌های آنها را خریداری کرده و در ایران به فروش رسانیم.

این ناشر امتیازهایی را که یک نمایندگی رسمی در اختیار دارد، اینگونه عنوان کرد: ما این قدرت را داریم که با ناشر اصلی مذاکره کرده و درباره نمایشگاه کتاب و بازار ایران برایش توضیح دهیم تا برای دادن تخفیف‌های ویژه مجاب شود. به همین دلیل هم کتاب‌‌های ما با تخفیف بیشتری ارائه می‌شود. همچنین در رقم تخفیف‌های نمایشگاهی هم توانسته‌ایم تا 25درصد با ناشران خارجی به توافق برسیم.

رضایی درباره معیارهای انتخاب ناشران و غرفه‌های برتر در نمایشگاه کتاب توضیح داد: این انتخاب‌ها از نخستین دوره‌های نمایشگاه کتاب بوده و ضرورت هم دارد، ولی باید نظام‌مند باشد و معیارهای انتخاب کاملا مشخص باشد و قبل از نمایشگاه به همه شرکت‌کنندگان هم اعلام شود.

مدیرعامل ویژه نشر افزود: وقتی معیارها مشخص باشد آنگاه همه ناشران برای رسیدن به آن شاخص‌ها تلاش می کنند. همچنین هیچ حاشیه‌ای درباره انتخاب برترین‌ها ایجاد نمی‌شود و هیچ‌کس فکر نمی‌کند انتخاب ها بدون برنامه‌ریزی و غیرمنتظره است. دست‌اندرکاران نمایشگاه می‌توانند در زمان ثبت‌نام همراه با آیین‌نامه شرکت در نمایشگاه، معیارهای انتخاب برترین‌ها را هم به ناشران بدهند.

وی با تاکید بر اینکه چه در بخش بین‌الملل و چه داخلی لازم است این شاخص‌ها مشخص و اعلام شده باشد، بیان کرد: همچنین بهتر است برای تشویق بیشتر ناشران جوایز ارزشمندتری در نظر گرفته شود که تخفیف در دریافت غرفه نمایشگاه می‌تواند یکی از این جوایز باشد.

رضایی حرف‌هایش را با تاکید مجدد بر لزوم مشخص بودن معیارهای انتخاب و امتیازی که برای هر شاخص در نظر گرفته می‌شود و اعلام آنها پیش از شروع نمایشگاه برای داشتن رقابت سالم و پویا، به پایان رساند.