به گزارش خبرنگار مهر، 6 بازرس کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل؛ سوزوکی ، بنجامین تان ، کریم تاه ، علی شیرنیکی بایف ، چن هائو مینگ و تی آروی صبح فردا وارد تهران می شوند و در سفر دوهفته ای خود که طی روزهای 26 اردیبهشت تا 10 خرداد انجام خواهد شد از 18 باشگاه لیگ برتر ایران بازدید خواهند کرد.

طبق برنامه ریزی انجام شده نمایندگان AFC ساعت 15 بعدازظهر فردا با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و عزیزمحمدی رئیس سازمان لیگ برتر دیدار خواهند کرد.

بازرسان AFC پس از آن در نشستی خبری برنامه ها و اهداف سفر خود به ایران را تشریح خواهند کرد. قرار است سهیمه کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا تا سال 2014 بر اساس امتیازبندی بارزسان AFC تعیین شود.

در بازدید سال گذشته بازرسان AFC لیگ برتر ایران حائز 5/598 امتیاز شد و امسال در صورت کسب حداقل 650 امتیاز، کشورمان می تواند 4 سهمیه خود در لیگ قهرمانان آسیا تا سال 2014 را قطعی کند.