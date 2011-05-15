نمایشگاه الکامپ ظرفیتهای همدان را معرفی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، این نمایشگاه فرصتی است تا واحدهای استان همدان در مصافی برابر و در فضایی نمایشگاهی در کنار واحدهای بزرگتر که از شهرهای تهران و شیراز حضور دارند سنگ محک خورده و عیار خود را مشخص کنند.
با توجه به مرکزیت همدان در منطقه غرب کشور، برگزاری این نمایشگاه میتواند جلوهگاه اقتدار و توانمندی این استان در علوم روز خصوصا ارتباطات باشد.
نگاهی به واحدهای حاضر در این فضا بیانگر انست که شرکتهای حاضر در نمایشگاه اغلب از برندهای نامآشنای عرصه اقتصاد کشور بوده و پیش از هر چیز پتانسیلهای بالقوه استان باعث حضور آنها در همدان شده است.
همدان باید به صادرکننده تکنولوژی تبدیل شود
این امر از آنجا بسیار حائز اهمیت است که زمینه را برای تولیدات آینده باز میکند و استان همدان را در زمینههای گوناگون تکنولوژی اطلاعات از یک وارد کننده و مصرف کننده به یک تولیدکننده و صادرکننده مبدل می سازد.
از سوی دیگر برگزاری این نمایشگاه مرکز تمرکز خبرنگاران و روزنامه نویسان در زمینههای مختلف علوم رایانهای همدان خواهد بود و از این فرصت برای شناساندن ظرفیت های گوناگون همدان به ویژه جنبه های توریستی آن می توان استفاده برد.
امروز که به درستی آن را عصر ارتباطات نامگذاری کردهاند میزان موفقیت هر نهادی بستگی به مهارت استفاده و پردازش اطلاعات دارد و تکنولوژی ارتباطات در سالهای اخیر به عنوان اصلیترین مدخل ورودی بازارهای اقتصادی جهان مطرح بوده و برای کسب هرگونه امتیازی به شکلی پیشفرض ظاهر می شود.
موفقیت هر نهاد به میزان بهره گیری از تکنولوژی وابسته است
این امر به گونهای است که میزان موفقیت ارگانهای مختلف هر نظام در سطوح بینالملل ارتباط مستقیم به میزان مهارت آن نظام در بهرهگیری از تکنولوژی اطلاعات دارد و این شناخت هرچه گستردهتر باشد نیل به اهداف بلند را میسرتر میسازد.
نمایشگاه نیز به عنوان یک مکان عمومی و تخصصی، هم از جنبههای عمومی این قضایا را به مردم آموزش میدهد و هم جنبههای تخصصی را در معرض نقد متخصصان قرار میدهد و از این رو شاید بهترین ماوا برای جولانهای تکنولوژیک باشد.
وجود تحریمهای شدید علیه ایران و میل به حضور موثر در عرصههای بینالملل دو عامل مخالف هم هستند که کش و قوس دائمی آنها کم و بیش تأثیرات خود را در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران برجای میگذارد.
گشایش نمایشگاه مذکور علاوه بر نکات یاد شده، کمک شایانی به کم کردن تاثیرات این تحریمها و پویایی اقتصادی کشور خواهد کرد.
ششمین نمایشگاه تخصصی برق، الکترونیک، کامپیوتر و ماشینهای اداری (الکامپ) و اولین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات، انفورماتیک، بانکداری الکترونیک و IT تا 30 اردیبهشت پذیرای بازدیدکنندگان است.
نظر شما