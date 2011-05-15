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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

کاربردهای ریاضیات در فناوریهای نوین و علوم مهندسی بررسی می شود

کاربردهای ریاضیات در فناوریهای نوین و علوم مهندسی بررسی می شود

سومین کارگاه بهینه سازی و کاربردهای آن با حضور سخنرانان داخل و خارج از کشور روز سه شنبه 27 اردیبهشت در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه به منظور اشاعه دانش بهینه سازی و شناساندن کاربردهای ریاضیات در علوم مهندسی و همچنین ارتقای دانش بهینه سازی در کشور از سوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می شود.

در این کارگاه که با حمایت معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر، مرکز تحقیقات محاسبات علمی در بهینه سازی و مهندسی سیستم ها (SCOPE)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پژوهشکده ریاضیات پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)، انجمن ایرانی تحقیق در عملیات و انجمن سیستم های هوشمند ایران (ISSSI) برگزار و در خصوص کاربردهای ریاضیات در حوزه های صنعتی و فناوری های نوین بحث و بررسی می شود.

این کارگاه در محل دانشکده علوم دانشگاه خواجه نصیر برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1311806

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