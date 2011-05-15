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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۰۵

13 هزار نفر در ایلام آموزش امداد و نجات فراگرفتند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلام گفت: سال گذشته 13 هزار نفر در ایلام آموزش امداد و نجات فراگرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر محمدی در این ارتباط اظهار داشت: با شعار هر خانوار یک امدادگر در سال گذشته بیش از 13 هزار نفر در سنین مختلف آموزش های لازم امداد و کمک های اولیه را فرا گرفتند.

وی بیان داشت: 27 پروژه داوطلبی با مشارکت خیرین و داوطلبان این جمعیت در سال گذشته در این استان اجرا شده است.

محمدی عنوان کرد: بیش از پنج هزار داوطلب عضو جمعیت هلال احمر استان ایلام هستند.

وی یادآور شد: جمعیت هلال احمر این استان در سال جاری در زمینه احاطه بر حوادث در کمترین زمان و حضور به موقع در اتفاقات و سوانح به ترتیب مقام اول و دوم کشوری را به دست آورده است.

کد مطلب 1311808

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