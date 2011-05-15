13 هزار نفر در ایلام آموزش امداد و نجات فراگرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر محمدی در این ارتباط اظهار داشت: با شعار هر خانوار یک امدادگر در سال گذشته بیش از 13 هزار نفر در سنین مختلف آموزش های لازم امداد و کمک های اولیه را فرا گرفتند.

وی بیان داشت: 27 پروژه داوطلبی با مشارکت خیرین و داوطلبان این جمعیت در سال گذشته در این استان اجرا شده است.

محمدی عنوان کرد: بیش از پنج هزار داوطلب عضو جمعیت هلال احمر استان ایلام هستند.

وی یادآور شد: جمعیت هلال احمر این استان در سال جاری در زمینه احاطه بر حوادث در کمترین زمان و حضور به موقع در اتفاقات و سوانح به ترتیب مقام اول و دوم کشوری را به دست آورده است.