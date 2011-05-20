هرگونه تغییر در بافت تاریخی تهران با مجوز میراث فرهنگی انجام می شود

بهروز کاشف به خبرنگار مهر گفت: هر طرحی که در بازار تهران مصوب می شود در کمیته مشترکی که نماینده میراث فرهنگی نیز در آن حضور دارد به امضا می رسد و تایید می شود بنابراین هیچ مسئله ای نیست که سازمان میراث فرهنگی درباره آن اطلاعی نداشته باشد.

وی با تاکید بر این نکته که اتفاقاتی که در بافت تاریخی شهر تهران و بازار می افتد مطابق مصوبات و طرحهای مصوب آن است، تصریح کرد: مطمئن باشید برای هر اقدامی که در بازار تهران انجام می شود، شهرداری منطقه 12 از سازمان میراث فرهنگی مجوز می گیرد.

وی درباره اینکه مسئولان سازمان میراث فرهنگی معتقدند برای شهرداری تهران سود مالی که از ساخت و ساز پاساژ در بازار تهران عاید شهرداری می شود بیشتر اهمیت دارد تا حفظ آثار و بافتهای تاریخی گفت: این حرف منطقی نیست. باید سازمان میراث فرهنگی مصداق بیاورد چون ما در شهرداری هیچ اقدامی را خارج از مصوبات انجام نمی دهیم.

مدیر ستاد بافت تاریخی شهرداری تهران بیان کرد: مصوبات بازار تهران نیز در کمیسیون ماده 5 اعلام و پس از تایید در کمیته ای به اطلاع مراجع ذی صلاح می رسد.