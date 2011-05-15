پایان انتظار برای آغاز آخرین پرتاب شاتل/ سرگذشت اندیور در قالب اعداد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران ماموریت اندیور روز شنبه به آخرین پرواز اندیور به سوی ایستگاه فضایی چراغ سبز نشان دادند در حالیکه پیش بینی های هوا نیز احتمال مناسب بودن شرایط جوی برای آغاز این ماموریت را 70 درصد اعلام کرده است.

اندیور تحت فرماندهی "مارک کلی"، همسر سناتور دموکرات مجلس آمریکا که به تازگی قربانی یک ترور ناموفق شده است، به ایستگاه فضایی بین المللی پرواز خواهد کرد. "گابریل گیفوردز" همسر مارک کلی که بار اول نیز در مراسم آخرین پرواز اندیور حضور یافته بود، برای بار دوم نیز در پرتاب نهایی شاتل اندیور حاضر خواهد بود.

ماه گذشته نقص الکتریکی در بخش موتور شاتل اندیور شمارش معکوس پرتاب این شاتل را متوقف کرد و این روند تا زمانی که جعبه کلید و ترموستات آسیب دیده موتور شاتل تعویض نشد، ادامه پیدا کرد. در این ماموریت 16 روزه 6 فضانورد حضور خواهند داشت.

پس از ماموریت اندیور تنها یک پرواز دیگر از ماموریت شاتلها باقی خواهد ماند که توسط آتلانتیس انجام می گیرد اندیور جوانترین شاتل ناسا به شمار می رود که به عنوان جانشینی برای شاتل چلنجر که در سال 1986 به همراه سرنشینانش از بین رفت، ساخته شده است.

اندیور در این ماموریت یکی از مهمترین و ارزشمندترین تجهیزات فیزیکی جهان، یعنی طیف نگار آلفا مغناطیس را به همراه تجهیزات یدکی برای تکمیل ایستگاه با خود حمل خواهد کرد. پس از اتمام این ماموریت اندیور در موزه علوم کالیفرنیا بازنشسته خواهد شد.

آنچه اندیور پس از بازنشستگی از خود و دستاوردهایش به جا خواهد گذاشت را شاید بتوان در قالب اعداد به این شکل نمایش داد:

1,800,000,000 دلار: هزینه ای که در سال 1987 صرف ساخته شدن اندیور به عنوان جانشینی برای شاتل چلنجر شد. در حالی که شاید 8/1 میلیارد دلار برای ساخت یک شاتل بسیار زیاد به نظر بیاید در آن سال این قیمت تنها نیمی از قیمتی بود که برای ساخته شدن شاتلهای قدیمی تر از اندیور صرف شده بود زیرا مهندسان می توانستند در ساخت اندیور از قطعات به جا مانده از دیگر شاتلها استفاده کنند.

186,196,688 کیلومتر: کل مسافتی که اندیور پیش از آخرین ماموریتش به سوی ایستگاه فضایی، پیموده است.

750,000 نفر: تعداد تماشاچیانی که در اولین تلاش برای پرتاب اندیور در 29 آوریل 2001 در منطقه پرتاب جمع شده بودند.

500,000 نفر: تعداد تماشاچیانی که انتظار می رود برای آخرین پرتاب اندیور در نزدیکی پایگاه کندی جمع شوند.

6,154 نفر: تعداد افرادی که در زمان ساخته شدن شاتل اندیور، برای نامگذاری آن ثبت نام کردند. در نهایت این شاتل به افتخار کشتی ماهیگیری قرن 17 میلادی که HMB اندیور نام داشت نامگذاری شد. این کشتی توسط فردی به نام "جیمز کوک" در سفری مشهور که در نهایت به کشف اقیانوس اطلس جنوبی منجر شد هدایت می شد.

28,002 کیلومتر بر ساعت: سرعت حرکت اندیور برای باقی ماندن در مدار، این سرعت پنج برابر سرعت یک گلوله است.

4,423 دور: تعداد چرخشهایی که اندیور پیش از این آخرین ماموریت، به دور زمین زده است.

1992: سالی که اولین پرواز اندیور آغاز شد. در این پرواز هفت فضانورد در ماموریتی به نام STS-49 با هدف تعمیر و ترمیم یک ماهواره ارتباطاتی حضور داشتند.

283 روز: تعداد روزهای دور از خانه اندیور.

167 نفر: تعداد سرنشینانی که تا کنون اندیور به فضا حمل کرده است، البته جدا از 6 سرنشینی که طی آخرین ماموریت خود به ایستگاه فضایی انتقال خواهد داد.

25 بار: تعداد ماموریتهایی که اندیور تا قبل از آخرین ماموریت خود انجام داده است.

12 بار: تعداد دفعاتی که اندیور به ملاقات ایستگاه فضایی رفته است.

4: تعداد شاتلهایی که ناسا پیش از اندیور ساخته است اجداد اندیور به ترتیب کلمبیا، چلنجر، دیسکاوری و آتلانتیس نام دارند.

3.5 : تعداد سالهایی که صرف ساخته شدن اندیور شد ساخت این شاتل از سپتامبر سال 1987 آغاز شده و در اوریل 1991 به پایان رسید.

1 بار: تعداد دفعاتی که اندیور به دیدار تلسکوپ فضایی هابل رفته است از این شاتل برای آغاز اولین ماموریت تکمیل و سرویس دهی به هابل در سال 1993 استفاده شد که در این ماموریت ناسا توانست نقص لنزهای تلسکوپ را با موفقیت برطرف کند.