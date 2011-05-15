117 نفر در باشگاه پژوهشگران جوان گرگان فعالیت دارند

عبدالطاهر میرزاعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برنامه های پیشنهادی این باشگاه پس از تصویب در شورای باشگاه واحد به تایید باشگاه پژوهشگران جوان سازمان مرکزی رسیده است.

میرزاعلی تصریح کرد: برنامه های مصوب باشگاه شامل بخشهای همچون برگزاری دو همایش منطقه ای در زمینه های میکروبیولوژی و تغییراقلیم ، سمینار و سخنرانی علمی، برگزاری کارگاه های آموزشی است.

وی گفت: ساماندهی کارگروه های تخصصی، اجرای طرح پژوهشی، بازدیدهای علمی و فرهنگی، مسابقات علمی، برگزاری نمایشگاه تخصصی و اردوهای فرهنگی و زیارتی از دیگر برنامه هاست.

میرزاعلی همچنین جذب افراد نخبه، افزایش اعضای استعدادهای درخشان، حمایت از اختراع و اکتشاف اعضا، تشویق ازچاپ مقالات در مجلات و همایش ها، پرداخت بن کتاب به اعضای فعال این باشگاه را از دیگر برنامه های مصوب عنوان کرد.

