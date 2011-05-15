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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

117 نفر در باشگاه پژوهشگران جوان گرگان فعالیت دارند

117 نفر در باشگاه پژوهشگران جوان گرگان فعالیت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان گفت: هم اکنون باشگاه دارای 117 عضو فعال است که با برنامه ریزی های مدون این تعداد در سال جاری به 150نفر افزایش خواهد یافت.

عبدالطاهر میرزاعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برنامه های پیشنهادی این باشگاه پس از تصویب در شورای باشگاه واحد به تایید باشگاه پژوهشگران جوان سازمان مرکزی رسیده است.

میرزاعلی تصریح کرد: برنامه های مصوب باشگاه شامل بخشهای همچون برگزاری  دو همایش منطقه ای در زمینه های میکروبیولوژی و تغییراقلیم ، سمینار و سخنرانی علمی، برگزاری کارگاه های آموزشی است.

وی گفت: ساماندهی کارگروه های تخصصی، اجرای طرح پژوهشی، بازدیدهای علمی و فرهنگی، مسابقات علمی، برگزاری نمایشگاه تخصصی و اردوهای فرهنگی و زیارتی از دیگر برنامه هاست.

میرزاعلی همچنین جذب افراد نخبه، افزایش اعضای استعدادهای درخشان، حمایت از اختراع و اکتشاف اعضا، تشویق ازچاپ مقالات در مجلات و همایش ها، پرداخت بن کتاب به اعضای فعال این باشگاه را از دیگر برنامه های مصوب عنوان کرد.
 

کد مطلب 1311819

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