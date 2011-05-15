200 مربی متقاضی دکتری در انتظار اعلام نتیجه/ جزئیات تسهیلات به مربیان

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تکلیف مربیان متقاضی ادامه تحصیل در مقطع دکتری با استفاده از تسهیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نتایج مصاحبه 200 نفر از مربیان دانشگاههای دولتی، دستگاههای اجرایی، آزاد اسلامی و غیردولتی غیرانتفاعی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری با استفاده از تسهیلات جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معلوم شده و وضعیت آنها در حال بررسی نهایی در شورای مرکزی بورس است.

مدیرکل امور بورس وزارت علوم افزود: این 200 مربی متقاضی ادامه تحصیل در مقطع دکتری در صورتی که در شورای مرکزی بورس وزارت علوم تأیید شدند برای ادامه تحصیل به دانشگاهها معرفی می شوند.

وی در تشریح جزئیات تسهیلاتی که برای مربیان دانشگاهها جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری در نظر گرفته شده است، گفت: پیش از این مربیانی که می‌خواستند از این تسهیلات استفاده کنند باید 60 درصد امتیاز لازم برای ارتقاء از مربی به استادیاری را می‌داشتند اما در تسهیلات جدید این شرط حذف شد این شرط به مانعی برای مربیان علاقمند به استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل در مقطع دکتری تبدیل شده بود بطوریکه در سال 88 فقط 90 نفر از مربیان کل کشور متقاضی ادامه تحصیل بودند.

مسلمی نائینی افزود: تغییر دیگر برای شرایط مربیانی که متقاضی استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل در مقطع دکتری هستند این است که هم مربیان پیمانی و هم رسمی آزمایشی‌ها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

به گزارش مهر، بر اساس آئین نامه تسهیلات ادامه تحصیل اعضای هیئت علمی مربی دانشگاهها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیمی از هزینه‌های تحصیل یک عضو هیئت علمی مربی دانشگاه‌های دولتی، غیردولتی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی که واجد استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل به صورت بورسیه دکتری است را پرداخت می‌کند و مابقی هزینه‌ها را باید دانشگاه مربوطه تقبل کند.