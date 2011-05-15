صبای قم برابر ماشین سازی تبریز 2 امتیاز ارزشمند را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در یکی از دو دیدار روز سوم بازی های مرحله نهایی رقابت های لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاه های کشور که شامگاه شنبه در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد، صبای قم برابر ماشین سازی تبریز متوقف شد و به تساوی رضایت داد.



حضور ویسی و مدیران باشگاه صبای قم در مجموعه تختی



در این دیدار که در حضور کادر فنی و مدیریت باشگاه صبای قم برگزار شد، تیم های فوتبال امید صبای قم و ماشین سازی تبریز در پایان 90 دقیقه تلاش به تساوی دو بر دو دست یافتند تا هر دو تیم در جدول رده بندی مرحله نهایی لیگ دسته اول امید با امتیازی مشترک در صدر قرار بگیرند.



ماشین سازی پیروز نیمه نخست



در این دیدار ابتدا تیم ماشین سازی تبریز با دو گل از صبای قم پیش افتاد و حتی در پایان نیمه نخست با پیروزی به رختکن رفت اما در نیمه دوم تیم صبای قم با ارائه بازی هجومی و تلاش زیاد برای جبران گل های خورده، توسط یاسر کرمی و آرش عبدلی به گل‌های تساوی دست یافت.



بازی زیر نور اندک ورزشگاه و تقابل دو تیم در ضیافت پنالتی ها



در پایان این مسابقه جذاب و تماشایی که لحظات پایانی آن زیر نور کم ورزشگاه تختی قم به انجام رسید، هر دو تیم در ضربات پنالتی نیز به رقابت پرداختند که در این بخش تیم ماشین سازی به برتری رسید تا در صورتی که در روز پایانی امتیازها و تفاضل گل دو تیم مساوی شد، پنالتی ها تکلیف تیم برتر را مشخص کند.

