15 پروژه مدیریت بحران در گنبد اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری مانور اسکان اضطراری در گنبد گفت: با تخصیص اعتبارات مدیریت بحران به شهرستان گنبدکاووس 15پروژه در شهرستان از محل این اعتبارات اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: خرید ماشین‎آلات، بازسازی پلها و جاده‎های بین مزارع، پوشش انهار و اراضی زراعی و احداث آب بندانها، بهسازی بافت‌های فرسوده و کانالهای هدایت آبهای سطحی، دیواره سازی رودخانه ها، از جمله طرح هاست.



احمدی گفت: ایجاد راهداری، توسعه سیستم شتابنگار، آموزش محله‌ای و ایجاد شهرک آموزشی در شهرستان گنبدکاووس از محل اعتبارات مدیریت بحران انجام خواهد شد.

انجام مانورهای متعدد بمنظور آموزش شهروندان و تمرین زندگی در شرایط سخت از جمله برنامه های آموزشی و اجرایی در دست اقدام هلال احمر و مدیریت بحران شهرستان است که زمینه را برای آگاهی و آمادگی عموم مردم فراهم خواهد کرد.

مانوراسکان اضطراری در فلکه 17 شهریور و شرکت نفت این شهرستان با هدف ارزیابی آمادگی نیروهای هلال احمر و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان در زمان حوادث احتمالی برگزار شد.