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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

15 پروژه مدیریت بحران در گنبد اجرایی می شود

15 پروژه مدیریت بحران در گنبد اجرایی می شود

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان گنبدکاووس از تخصیص اعتبارات مدیریت بحران برای اجرای 15پروژه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری مانور اسکان اضطراری در گنبد گفت: با تخصیص اعتبارات مدیریت بحران به شهرستان گنبدکاووس 15پروژه در شهرستان از محل این اعتبارات اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: خرید ماشین‎آلات، بازسازی پلها و جاده‎های بین مزارع، پوشش انهار و اراضی زراعی و احداث آب بندانها، بهسازی بافت‌های فرسوده و کانالهای هدایت آبهای سطحی، دیواره سازی رودخانه ها، از جمله طرح هاست.

احمدی گفت: ایجاد راهداری، توسعه سیستم شتابنگار، آموزش محله‌ای و ایجاد شهرک آموزشی در شهرستان گنبدکاووس از محل اعتبارات مدیریت بحران انجام خواهد شد.
 
انجام مانورهای متعدد بمنظور آموزش شهروندان و تمرین زندگی در شرایط سخت از جمله برنامه های آموزشی و اجرایی در دست اقدام هلال احمر و مدیریت بحران شهرستان است که زمینه را برای آگاهی و آمادگی عموم مردم فراهم خواهد کرد.
 
مانوراسکان اضطراری در فلکه 17 شهریور و شرکت نفت این شهرستان با هدف ارزیابی آمادگی نیروهای هلال احمر و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان در زمان حوادث احتمالی برگزار شد.
کد مطلب 1311826

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