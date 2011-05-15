به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی نژاد رئیس فدراسیون ووشوی کشورمان به دعوت "یوزای چینگ" رئیس فدراسیون جهانی و آسیایی ووشو برای حضور در جلسه فوق العاده فدراسیون جهانی عازم پکن پایتخت چین خواهد شد. جلسه فوق العاده هیئت رئیسه جهانی ووشو روز پنجشنبه 12 خردادماه به منظور هماهنگی جهت رفع اختلافات پیش آمده در موضوع برگزاری یازدهمین دوره رقابتهای جهانی ترکیه در شهر پکن برگزار خواهد شد.

یازدهمین دوره رقابتهای جهانی ووشو پیش از این قرار بود در شهر "ازمیر" برگزار شود که به شهر آنکارا پایتخت ترکیه انتقال پیدا کرد که این موضوع باعث شد تا بعضی از کشورهای اروپایی که با ترکیه مشکل و اختلاف دارند معترض شوند.