فرودگاه ایلام در کما/ نیمی از پروازها لغو می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرودگاه ایلام به دلیل وجود پاره ای مشکلات که در نهایت به لغو پروازها می انجامد تاکنون موجب بروز مشکلات متعددی برای مسافران شده به نحوی که سالانه بیش از نیمی از پروازها از این فرودگاه کنسل می شود .

این فرودگاه روزانه دو پرواز به تهران دارد و گاهی حتی نیمی از این پروازها کنسل شود، و این نشان می دهد که استان مرزی ایلام با 420 کیلومتر مرز مشترک و مرز بین المللی مهران که کانون تردد زائران عتبات عالیات است، به یک فرودگاه با زیرساختهای استاندارد نیاز دارد .

" این فرودگاه را جمع کنید" این جمله یکی از مهندسان مشغول به فعالیت در پروژه های عمرانی ایلام است که تاکنون تنها 30 پرواز وی طی چند ماه گذشته به تهران لغو شده و مجبور است از طریق فرودگاه کرمانشاه یا با اتوبوس راهی تهران شود .

این فرودگاه همچنین تنها قابلیت فرود هواپیماهای سبک را دارد که اکثرا این هواپیماها از نوع فوکر است .

چند هفته پیش اتفاق جالب دیگری در این فرودگاه رخ داد و آن اینکه دو پرواز این فرودگاه از تهران به ایلام در فرودگاه کرمانشاه به زمین نشست که موجب معطلی مسافران و مسافرت با اتوبوس از کرمانشاه به ایلام شد که با معطلی سه ساعته در طی این مسافت، مسافران بعد از حدود پنج ساعت به ایلام رسیدند .

نکته جالب تر اینکه اگر اکنون در صفحه اینترنت کلمه "فرودگاه ایلام" را سرچ کنید در بیشترین صفحه، جمله "پروازهای فرودگاه ایلام لغو شد"، "پروازهای فرودگاه ایلام به دلیل گرد و غبار لغو شد"، "پروازهای فرودگاه ایلام به دلیل بارش باران لغو شد" و... را به شما نشان می دهد که این خود نشانی از لغو متعدد پروازهای این فرودگاه دارد .

وقتی صدا و سیما مرکز ایلام عامل لغو پروازهای فرودگاه ایلام می شود!

مدیرکل فرودگاه ایلام معتقد است آنتن صدا و سیمای مرکز ایلام در مسیر پروازی باند فرودگاه ایلام برای جلوگیری از سوانح هوایی باید جابجا شود .

محسن بیاتی ادامه داد: آنتن 78 متری صدا و سیما در فضای باند 14 فرودگاه ایلام واقع شده و این آنتن خود به مانعی برای فرود هواپیما تبدیل شده است .

وی ادامه داد: برخی پروازها در روزهایی که هوا ابری یا همراه با باد و گرد و غبار است، به سبب وجود آنتن صدا و سیما در مسیر فرود هواپیما لغو می شود .

روزانه چهار پرواز در مسیر رفت و برگشت تهران - ایلام با مجموع جابجایی 500 مسافر انجام می شود . حال با یک حساب سر انگشتی می توان فعالیت این فرودگاه را نیز تخمین زد .

در فصل زمستان به دلیل کوهستانی بودن ایلام و در نهایت بارشهای شدید برف و باران اکثر پروازهای این فرودگاه لغو می شود . در فصل تابستان نیز به دلیل گرد و غبارهای شدید در استان ایلام به سبب همجواری با کشور عراق بازهم باید انتظار لغو پروازها را داشت .

شاید با این حساب فرودگاه ایلام فقط طی شش ماه در فصل بهار و پاییز فعال است و فصل زمستان و تابستان در کماست .