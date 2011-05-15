آذربایجان شرقی به 88 پایگاه امداد جاده ای نیازمند است

به گزراش خبرنگار مهر، عزیز نوری پیش از ظهر یکشنبه در همایش منطقه ای جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی در بناب اعلام کرد: براساس طرح جامع امداد و نجات استان و طبق بررسی های انجام شده درسال 86 باید 14 پایگاه در طول پنج سال در سطح استان احداث می شد که از این تعداد پنج پایگاه در سال87 بهره برداری شد، پنج پایگاه آماده تحویل است و شش پایگاه دیگر نیز امسال احداث خواهد شد .

وی تصریح کرد: در این راستا با تعامل حوزه معاونت جمعیت هلال احمر ایران و مجلس 250 میلیارد تومان اعتبار استان در سال 90 مصوب شد تا بتوانیم از این محل، پایگاه های مورد نیاز را احداث کنیم .

نوری اظهار داشت: برای برنامه پنجم توسعه کشور نیز 78 پایگاه امداد و نجات جاده ای پیشنهاد کردیم و به دنبال آن مقرر شد امسال14 پایگاه در استان تأسیس شود، اما متأسفانه تاکنون بودجه ای برای این منظور تحقق نیافه است .

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هم اکنون در سطح استان 16 هزار کیلومتر جاده وجود دارد که در این بین پنج هزار و600 کیلومتر جاده های اصلی و بزرگراه ها هستند و باتوجه به اینکه حداقل زمان استاندارد برای رسیدن به سر صحنه پنج تا 20 دقیقه است اما با تعداد پایگاههای بسیار کم فعلی این امر محقق نمی شود .

عزیز نوری در ادامه از احداث دو پایگاه پشتیبانی در استان خبر داد و گفت: در این راستا هم اکنون یکی از این پایگاهها در منطقه سعیدآباد تبریز به مساحت 10 هکتار همراه با پایگاه امداد و نجات هوایی راه اندازی و به یک فروند بالگرد هوایی نیز مجهز شده است .

نوری اظهار امیدواری کرد با تسریع در روند فعلی، استان آذربایجان شرقی را از نظر تعداد پایگاه های امداد و نجات جاده ای به حد قابل قبول برسانیم .

در ادامه این همایش همچنین نماینده مردم بناب در مجلس نیز طی سخنانی در این خواستار تسریع در احداث پایگاه امداد و نجات بین جاده ای در شهرستان بناب شد و تصریح کرد: مشکل تامین تجهیزات این پایگاه حل شده و جذب این امکانات مشروط به احداث پایگاه است.

ضیاءالله اعزازی افزود: مسئولان کشور باید نسبت به مشکلات و خواسته های این قشر توجه بیشتری بکنند و با حل مشکل اشتغال آنان، برای تامین امنیت شغلی و رفاهی آنها فکری بکنند .

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از اختصاص بودجه ای قابل توجه در برنامه پنجم توسعه به جمعیت هلال احمر کشور خبر داد و گفت: امیدواریم با این اعتبار مصوب شده، ضمن تقویت و تجهیز کمی و کیفی هلال احمر در کل کشور، مسیر حرکت بجای آن نیز هدایت شود .