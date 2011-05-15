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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

12 عضو پ.ک.ک کشته شدند

12 عضو پ.ک.ک کشته شدند

12 عضو حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک ) در درگیری های روز گذشته با نیروهای دولتی ترکیه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، این درگیریها که از شب گذشته در مناطق روستایی استان "شیرناک" در جنوب شرق ترکیه آغاز شد، همچنان ادامه دارد.

این درگیریها در ارتفاعات نزدیک به مرزهای ترکیه با عراق متمرکز شده است.

گروه تروریستی "پ.ک.ک" پیشتر تا 22 خرداد ماه آینده زمان برگزاری انتخابات عمومی در ترکیه اعلام آتش بس یکجانبه کرده بود، ولی با تشدید تنشهای سیاسی بین دولت و هواداران حزب کارگران کردستان درگیریها دوباره رو به افزایش گذاشته است.

فعالیت مسلحانه حزب کارگران کرد ترکیه "پ.ک.ک" علیه دولت ترکیه در سال 1984 میلادی آغاز شد و تاکنون حدود 40 هزار نفر از طرفین در این درگیریها کشته شدند.
 

کد مطلب 1311830

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