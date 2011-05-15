اندیشه های امام راحل باید در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، رمضانعلی شریفی فر صبح یکشنبه در نخستین جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد ارتحال امام خمینی(ره) استان سمنان گفت: ولایت فقیه محوری ترین آموزه اندیشه ای امام خمینی (ره) است و این اندیشه مبنای تشکیل حکومت اسلامی در ایران بود که آن را با همه انقلابها در جهان متمایز کرده است.

وی افزود: مردم با پیروی از ولایت فقیه توانستند سخت ترین حوادث و توطئه ها را در طول انقلاب اسلامی با سرافرازی و افتخار پشت سر بگذارند.

وی با اشاره به شخصیت الهی حضرت امام راحل و تاثیر آن در جهان گفت: امام خمینی (ره) نه تنها رهبر سیاسی و چهره شاخص معنوی ایران اسلامی بود بلکه امروز در تمام جهان به عنوان انسانی وارسته شناخته می شود.

به گفته وی، جوانان ایرانی باید با ابعاد مختلف شخصیت این پیر فرزانه و رهبر عالم و عادل انقلاب اسلامی آشنایی کامل داشته باشند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد ارتحال امام خمینی ( ره) استان سمنان با اشاره به برنامه های ویژه بیست و دومین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در صدا و سیمای مرکز سمنان از آمادگی کامل این رسانه برای پوشش و اطلاع رسانی از مراسم های ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام ( ره ) خبر داد.

دبیر شورای اطلاع رسانی استانداری سمنان نیز در این نشست گفت: زوایای پنهان حضرت امام خمینی(ره)با برگزاری چنین بزرگداشتهایی به نسل بعد انتقال داده می شود.

ایرج کارخایی افزود: باید تمام رسانه خصوصا صدا و سیما که مورد وثوق مردم است به مباحث شخصیتی حضرت امام (ره) و تبیین اندیشه های او بپردازند.

برگزاری مسابقات فرهنگی، کتابخوانی، تهیه، تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی، توزیع اقلام فرهنگی، ویژه نامه و... از اقدامات کمیته اطلاع رسانی ستاد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) است.