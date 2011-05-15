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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

کشف محموله اشیای تاریخی در اردبیل

کشف محموله اشیای تاریخی در اردبیل

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از کشف اشیای تاریخی و باستانی در اردبیل خبر داد.

سرهنگ اکبر نوبخت روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی اردبیل به مغان در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس مسافربری دو قبضه شمشیر به طول 76 و 43 سانتی متر کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه دو قاچاقچی در این خصوص دستگیر شده اند، اضافه کرد: طبق نظر کارشناسان میراث فرهنگی، اشیا مکشوفه از جنس آلیاژ مس بوده و دارای ارزش تاریخی و مربوط به هزاره اول می باشند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان افزود: افراد دستگیر شده با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و اشیا تاریخی کشف شده نیز جهت مطالعات و بررسی بیشتر به سازمان میراث فرهنگی استان تحویل داده شده است.

به گفته وی هنوز محل حفاری برای کشف این آثار مشخص نشده و اینکه اشیا کشف شده متعلق به این استان بوده یا نه، نیازمند مطالعات بیشتر می باشد.

وی ابراز داشت: همچنین در اقدامی دیگر ماموران گروهان مرزی در شهر اصلاندوز از توابع شهرستان پارس آباد دو حفار را در حین تخریب تپه تاریخی و ثبت شده این شهر دستگیر کردند.

نوبخت باقدردانی از همکاری مردم فرهنگ دوست استان تصریح کرد : تلفن 110 پلیس در سراسر استان و 2248898 – 0451 یگان حفاظت میراث فرهنگی استان به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردم در خصوص برخورد با غارتگران فرهنگی است.

کد مطلب 1311833

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