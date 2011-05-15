به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پاک سرشت با اشاره به بهره برداری از نخستین کارخانه صنعتی تولید ادورانت با ظرفیت سالانه 800 تن در مجتمع گاز پارس جنوبی، گفت: با راه اندازی این واحد خود کفایی در زمینه تولید این ماده و خروج از تأمین انحصاری آن سالانه حدود 6 میلیون دلار صرفه جویی برای اقتصاد ملی به همراه دارد.

مدیر پژوهش و فن آوری شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه تولید ماده بودارکننده با استفاده از مرکاپتانهای موجود در میعانات گازی در فاز یک مجتمع گاز پارس جنوبی انجام شده است، اظهار داشت: پس از انتقال و تدوین دانش فنی، طراحی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC مهندسی تفصیلی و ساخت این واحد صنعتی آغاز شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه نیاز فعلی صنعت گاز به ماده بودارکننده (ادورانت) حدود 500 تن در سال است، افزود: خودکفایی در تولید این ماده علاوه براینکه حدود 6 میلیون دلار در سال صرفه جویی را در پی خواهد داشت، امکان صادرات مازاد این محصول گازی به سایر کشورهای متقاضی را فراهم می کند.

پاک سرشت همچنین از دستیابی به دانش فنی، طراحی و ساخت توپک هوشمند MFL برای خطوط لوله 30 اینچ خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر بومی سازی دانش فنی طراحی و ساخت این نوع توپک در حال انجام است و با اجرای این طرح علاوه بر قطع وابستگی به شرکتهای خارجی در این زمینه و جلوگیری از خروج ارز از کشور، موفق به دستیابی به بازار منطقه ای جهت ارائه خدمات توپک رانی و همچنین تدوین بزرگترین بانک جامع عیوب و خوردگی در منطقه خواهیم شد.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز یکی دیگر از دستاوردهای صنعت گاز را تبدیل گوگرد مازاد پالایشگاههای گاز به محصولات مورد نیاز در زمینه های کشاورزی، راهسازی عنوان کرد و ادامه داد: نگهداری و مصرف گوگرد مازاد پالایشگاههای کشور به ویژه در سالهای آینده با توسعه فازهای پارس جنوبی مشکلات بسیاری را برای صنعت گاز ایجاد می کند که در همین راستا طرحی با هدف ایجاد زمینه های جدید مصرف گوگرد تعریف شد.

به گفته وی پتانسیلهای مصرف گوگرد در بخش کشاورزی برای غنی سازی و اصلاح خاکهای کشاورزی و در صنایع راهسازی کشور برای ساخت آسفالت گوگردی با دوام و اقتصادی است.