چلسی به دنبال جذب مهاجم بایرن/ رقم پیشنهادی 35 میلیون پوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم ملی پوش تیم فوتبال بایرن مونیخ در 44 دیداری که در رقابت های این فصل برای این تیم به میدان رفته 38 گل به ثمر رسانده است. لیورپول سال گذشته تلاش کرد تا با پیشنهادی 16 میلیون پوندی، این بازیکن را به خدمت بگیرد اما موفق به انجام آن نشد.

بر پایه گزارش اسپورتینگو، چلسی پیش از خرید فرناندو تورس از لیورپول در فکر خرید این بازیکن بود و اکنون از آنجا که نیکلاس آنلکا به احتمال فراوان در فصل نقل و انتقالات تابستانی از این تیم جدا می شود و وضعیت دیدیه دروگبا هم در این تیم مشخص نیست، قصد دارد با پیشنهادی 35 میلیون پوندی گومژ را به خدمت بگیرد.