بسکتبال قم را در کشور پرآوازه کردیم

سیدعباس آقاکوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: با اینکه بالاترین جایگاهی که می توانیم با کسب آن در لیگ برتر این فصل به کار خود پایان دهیم، رده پنجم است اما باید بدانیم که این جایگاه جدول در نخستین سال حضور راه و ترابری در لیگ برتر نتیجه خوبی است.



وی با بیان اینکه از زمان آمدن به اینجا به خوبی می‌دانستم که راه و ترابری قم با بازیکنان طراز اولی که دارد تیم بزرگی است که با تقویت قوای جسمانی و روحی به موفقیت های خوبی در لیگ برتر دست خواهد یافت، اضافه کرد: این مهم را در دیدارهای مرحله گروهی به خوبی نشان دادیم و اکنون برابر دانشگاه آزاد اسلامی تهران به نمایش خواهیم گذاشت.



در بازی با دانشگاه آزاد با شرایط خوبی به میدان می رویم



سرمربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم افزود: بعد از دو مسابقه سخت که در لیگ برتر مقابل تیم کاسپین قزوین بازی کردیم، تیم در فاصله یک هفته ای تا دیدار رفت با دانشگاه آزاد اسلامی تهران فرصت خوبی داشت تا شرایط ایده‌آل خود را حفظ کند به همین خاطر اکنون نیز در شرایط خوبی در این دیدار به میدان می رویم.



این بار نیز به دنبال پیروزی هستیم



وی خاطرنشان کرد: بازی مرحله پایانی مسابقات لیگ برتر بسکتبال با دانشگاه آزاد اسلامی تهران برای هر دو تیم حائز اهمیت است اما دانشگاه آزاد اسلامی تهران در خانه مقابل هواداران خود بازی می‌کند و باید از این دیدار با کسب پیروزی و سه امتیاز خارج شود تا در آخرین دیدار خانگی نتیجه خوبی گرفته باشد ولی ما اجازه این کار را نمی دهیم و همانند دیدارهایی که در مرحله گروهی این تیم را بردیم، این بار نیز به دنبال پیروزی هستیم.

در حال حاضر شرایط بسیار خوبی داریم



وی در ادامه به بازی خوب شاگردانش در دیدار مرحله قبل مقابل کاسپین قزوین در قم و همچنین در خانه حریف اشاره کرد و ابراز داشت: بازی مقابل کاسپین بهتر از دیدار مقابل توزین الکتریک کاشان بود به طوری که ما بعد از ارائه یک بازی بسیار خوب در قزوین، وقتی در بازی برگشت در نیمه نخست نتوانستیم از موقعیت‌های خود به خوبی استفاده کنیم، در نیمه دوم بسیار خوب بازی کردیم و حتی می‌توانستیم به امتیازات بیشتری نیز دست یابیم.



آقاکوچکی عنوان کرد: در نیمه دوم بازی با کاسپین قزوین روند بازی به نفع ما رقم خورد، زیرا تیم قزوینی تمام توان خود را در نیمه نخست برای جبران شکست بازی رفت مورد استفاده قرار دارد و ما توانستیم در کوارترهای بعدی با تغییر تاکتیک و اضافه کردن بهترین نفرات خود، بازی را در دست گرفته و به اهداف خود دست یابیم.



وی تاکید کرد: در حال حاضر شرایط بسیار خوبی داریم و در بازی با دانشگاه آزاد اسلامی تهران نیز به دنبال تداوم روند موفقیت‌آمیز خود در این فصل هستیم و با توجه به شرایط جدول، به کمتر از پیروزی راضی نخواهیم شد چون به فکر رسیدن به رده پنجم جدول هستیم.



دانشگاه آزاد مربی و بازیکنان بسیار خوبی دارد



سرمربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم در ادامه در خصوص شناختش از تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران تصریح کرد: سال‌ها در بسکتبال هستم و از این تیم هم شناخت خوبی دارم، بسیاری از بازیکنان این تیم را نیز می شناسم و معتقدم که تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران مربی و بازیکنان بسیار خوبی دارد.



وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی تهران را به خوبی آنالیز کرده‌ام و مطمئنم که می‌توانیم در دیدار حساس روز دوشنبه مقابل این تیم به برتری برسیم زیرا آمادگی بازیکنان در این دیدار حساس و مهم می‌تواند به تیم کمک کند تا در خانه حریف به هدف خود دست یابیم.

