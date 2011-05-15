جواد امانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به لزوم مرمت این چشمه، افزود: میزان آبدهی چشمه سلیمانیه باغ فین کاشان در سال‌های اخیر کاهش یافته که لزوم مرمت این چشمه به منظور افزایش میزان آب‌دهی آن را دو چندان می‌کند.

وی با اشاره به میزان آبدهی چشمه سلیمانیه باغ فین کاشان در گذشته و امروز، اظهار داشت: میزان آبدهی این چشمه در گذشته‌ نزدیک به 350 لیتر در ثانیه بوده که با کاهش 150 لیتری، هم‌اکنون به 200 لیتر بر ثانیه رسیده و تامین آب کشاورزان را با مشکل مواجه کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان تاکید کرد: میزان آبدهی این چشمه به اندازه‌ای کاهش یافت که در سال گذشته به یک سوم میزان استاندارد و معمول آبدهی خود رسید.

وی با تاکید بر اینکه کشاورزان زیادی از این چشمه بهره‌برداری می‌کنند، تصریح کرد: نزدیک به 20 هزار کشاورز از آب حاصل از چشمه سلیمانیه باغ فین کاشان بهره‌برداری می‌کنند و بر همین اساس کاهش میزان آبدهی چشمه، تاثیر منفی بر راندمان و بهره‌وری کاری آنان داشته است.

وی به میزان اعتبار اختصاص یافته به منظور مرمت این چشمه در باغ فین کاشان اشاره کرد و ادامه داد: به منظور مرمت چشمه سلیمانیه باغ فین، 200 میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شده که در صورت نیاز، این میزان افزایش می‌یابد.

امانپور با اشاره به چگونگی تامین اعتبار مورد نیاز مرمت چشمه سلیمانیه باغ فین کاشان، اضافه کرد: 50 درصد از این هزینه با مشارکت مردمی و 50 درصد مابقی آن از محل اعتبارات مرمت و لایروبی این چشمه که از سوی جهاد کشاورزی شهرستان کاشان اختصاص یافته، تامین می‌شود.

به گزارش مهر، مهمترین ویژگی باغ فین کاشان، سیستم آبرسانی و باغ‌آرایی منحصر به فرد آن است. آب باغ از چشمه‌ سلیمانیه تامین می‌شود که هفت هزار سال قدمت دارد.

از ویژگی‌های آب، یکی میزان آن است که به هیچ‌ عنوان بستگی به بارندگی سالیانه و فصل پرباران و کم باران ندارد و دبی آب همیشه ثابت است و حتی در سالهای خشکسالی این میزان تغییر نمی‌کند.

دبی آب در شرایط معمول حدود 350 لیتر در ثانیه است. دومین ویژگی آب دمای آن است که در طول سال ثابت و 25 درجه است. در زمستان که محیط سرد است، آب، گرم به نظر می‌رسد و در تابستان که محیط گرم است، آب خنک به نظر می‌رسد.