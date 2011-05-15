6100 تن بنزین ایرانی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد با بیان این مطلب افزود: در مدت یاد شده ارزش بنزین صادراتی ایران از رقم 5 میلیون دلار فراتر رفت و ارزش گندم صادراتی کشورمان نیز به یک میلیون و 900 هزار دلار رسید.

معمارنژاد ادامه داد: در ماه نخست از سالجاری بنزین در بین 100 قلم کالای عمده صادراتی قرار گرفت و در این میان رتبه شصت و پنجم را به خود اختصاص داد و گندم نیز در جایگاه یکصد و یازدهم در میان اقلام عمده صادراتی جای گرفت.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران در ادامه نیز به سهم 23/0 درصدی بنزین و سهم 09/0 درصدی گندم از ارزش کل صادرات ایران در نخستین ماه از سالجاری اشاره کرد.

معمارنژاد همچنین در رابطه با انتشار برخی اخبار مبنی بر "تعیین تعرفه واردات مشروبات الکلی به ایران" در سایت‌ها و خبر 20:30 روز چهارشنبه توضیح داد و گفت: البته مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه‌ای آن توسط وزارت بازرگانی تنظیم و جهت اجرا به گمرک ابلاغ می‌شود، اما همانگونه که قبلاً نیز اطلاع‌رسانی شده، ورود محصولات غیرشرعی به کشور ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: براساس مندرجات ذیل یادداشت فصل 22 مقررات صادرات و واردات ورود محصولات غیرشرعی مشمول این فصل که مشروبات الکلی نیز در این فصل تعریف می‌شود، ممنوع و گمرک ایران در صورت مواجه شدن با مشروبات الکلی برابر ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی نسبت به تعقیب متهمین اقدام می‌نماید و علاوه بر آن ارزش عرفی این کالا با ضریب 400 درصد محاسبه و 10 برابر آن از متهمین جریمه اخذ می‌گردد.