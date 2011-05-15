لیلا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: برگزاری رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی کشور آن هم پس از سالها کار خوبی بود و ادامه آن به طور قطع می‌تواند انگیزه‌ هیئت‌ها را برای برنامه‌ریزی بیشتر از قبل کند.

وی افزود: تنها مشکل برگزاری این مسابقات در روز اول، تاخیر در برگزاری رقابت‌های عصر بود. این تاخیر یکی دوساعته تمام برنامه‌ریزی من را برای رکورد شکنی بهم ریخت. من در تمریناتم رکورد 17 دقیقه زده بودم و با ثبت این زمان می‌توانستم رکورد دوی 5 هزار متر ایران را به راحتی جابجا کنم اما با این شرایط نابسامان نتوانستم.

ملی پوش دوومیدانی ایران بیان کرد: قرار بود مسابقه 5 هزار متر ساعت 18 برگزار شود اما با دو ساعت ونیم تاخیر برگزار شد. هرچند برگزاری مسابقه در ساعت شب برای دوندگان استقامتی بهتر است اما ناهماهنگی در اعلام زمان درست مسابقه و خرابی دستگاه فتوفینیش باعث شد تا چند بار خودم را گرم کنم و از این مسئله خسته شدم و نتوانستم آن طور که باید بدوم.

وی ادامه داد: نمی‌خواستم در مسابقه استقامت شرکت کنم و تنها برای محک زدن و شروع فصل در مسابقه این ماده شرکت کردم. تمام برنامه‌ ریزی‌ام شرکت در مسابقات دوی 1500 متر است.

ابراهیمی با بیان اینکه شنیده‌ام فدراسیون بیشتر قصد اعزام دوندگان سرعتی زن را به مسابقات قهرمانی آسیا دارد، گفت: امیدوارم این مسئله درست نباشد. این روزها بدون مربی تمرین می‌کنم در حالیکه اکثر دوندگان یا مشاور دارند یا با مربی تمرین می‌کنند. در کنار آن با وجود فوت پدرم در هفته گذشته و نداشتن شرایط روحی مناسب تنها برای کسب آمادگی بیشتر جهت شرکت در رقابت‌های آسیایی ژاپن در مسابقات قهرمانی کشور (تهران) شرکت کردم.

وی تاکید کرد: من رقیبی در ایران ندارم و باید تنها و بدون مربی بدوم. با این وضعیت بهتر است در چند مسابقه تدارکاتی شرکت کنم یا اینکه فدراسیون با جلو انداختن رقابت‌های لیگ و برگزاری چند مسابقه داخلی شرایط را برای حضورم در یک میدان مسابقه فراهم کند. البته اگر مسابقه بی‌نظم نباشد چرا که اگر بخواهد به همین شکل برگزار شود بهتر است مسابقه‌ای برگزار نشود.

رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی کشور بانوان 24 و 25 اردیبهشت ماه پس از سالها تعویق و برای نخستین بار در مجموعه آفتاب انقلاب برگزار شد.