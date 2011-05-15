به گزارش خبرگزاری مهر، نوواک جوکویچ تنیسور صربستانی و مرد شماره دو تنیس جهان شنبه شب در یک بازی نفس گیر موفق شد با شکست اندی ماری بریتانیایی آمار پیروزی های متوالی اش را در این فصل به عدد 36 برساند.

جوکوویچ در جدالی که بیش از سه ساعت به طول انجامید موفق شد با نتیجه 2 بر یک و با نتایج 6-1، 3-6 ، 7-6 از سد ماری بگذرد. به این ترتیب جوکوویچ بار دیگر در فینال به مصاف نادال خواهد رفت، جوکوویچ در این فصل سه بار در فینال رقابتهای مختلف نادال را شکست داده که آخرین آنها فینال رقابتهای مسترز مادرید بود.

از طرف دیگر نادال که در 5 دوره قبلی مسترز رم عنوان قهرمانی را کسب کرده برای رسیدن به فینال کار آسانتری در پیش داشت و موفق شد ریچارد گاسکه فرانسوی (سید 16) را در دو ست پیاپی و با نتایج 7-5 6-1مغلوب کند. گاسکه پیش از این راجر فدرر سوئیسی و توماس بردیچ را پشت سر گذاشته بود.

نادال امیدوار است با قطع نوار پیروزی های جوکوویچ در این فصل، با روحیه مناسب خود را برای رقابتهای مهم رولند گروس فرانسه که ماه آینده آغاز می شود آماده کند.