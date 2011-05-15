محمدعلی موظف رستمی رئیس گروه توسعه و تجهیز فرهنگی مساجد سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، مسئولیت کمیته تدوین طرح جامع ساماندهی مساجد بین راهی را سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خواند و گفت: سازمان راهداری با همکاری نهادها و دستگاه ذی ربط امر مسجد، طرح جامعی را در رابطه با مساجد بین راهی طی چندین جلسه کارشناسی تهیه نموده اند که بر اساس این دستور، این سازمان از کارشناسان نهاد دخیل در حوزه مسجد دعوت کرد بعد از چند نشست، هر نهادی پیش نویس پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کند که در نهایت طرحی جامع تدوین شده و جهت بررسی اقدامات قانونی به کمیسیون فرهنگی ارسال می ‌شود.

وی با اشاره به وجود حدود 650 مسجد و نمازخانه بین راهی در کشور گفت: این مساجد و نمازخانه های بین راهی یک متولی واحد ندارند و بر اساس آمارهای به دست آمده 148 باب توسط سازمان اوقاف، 64 باب توسط وزارت راه و ترابری، 14 باب توسط سازمان تبلیغات اسلامی، 52 باب توسط وزارت نفت، 57 باب توسط شهرداریها و 58 باب توسط سایر دستگاهها احداث شده و تعداد 257 مورد نیز متولی خاصی ندارد.

رئیس گروه توسعه و تجهیز فرهنگی مساجد سازمان تبلیغات در مورد نقش این سازمان در مورد مساجد بین راهی گفت: نگاه سازمان تبلیغات اسلامی تنها معطوف به حوزه نرم افزاری است و هیچ فعالیت مستقیم سخت افزاری و عمرانی انجام نمی دهد و بیشتر نقش حمایتی و هدایتی را در این زمینه دارد. با این نگاه عمده ائمه جماعت مساجد بین راهی از طریق دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در سطح استانهای کشور منصوب و پشتیبانی می شوند و برنامه های فرهنگی در مناسبتهای مختلف تحت پوشش سازمان تبلیغات است.

رستمی با اشاره به برخی پیشنهادهای سازمان تبلیغات اسلامی برای مساجد بین راهی، افزود: ما پیشنهاد ساخت مساجد شبستانی بین راهی در هر 50 کیلومتر را داده ایم تا مسافران به راحتی بتوانند به نماز جماعت برسند ضمن اینکه برای ایجاد مدیریت کلان مساجد بین راهی بر این مسئله تأکید داریم که مساجد را منطقه ای کنیم و نهادهای دخیل در حوزه مسجد در قالب کمیته، برای مدیریت این مساجد برنامه ریزی کنند.

وی افزود: از آنجایی که مساجد بین راهی متولی خاصی ندارند ما با مشکل نظافت این مساجد روبرو هستیم. برای حل این مسئله پیشنهاد دادیم که این مساجد در کنار مراکز تفریحی و رفاهی، پمپ بنزین، پادگان نظامی و... ساخته شوند.

این کارشناس امور مسجد تأکید کرد: برخی مساجد بین راهی که در نزدیکی روستاها هستند روحانی مستقر در آنجا خود به خود یکی از وظایفش فعالیتهای فرهنگی- تبلیغی است که در این مساجد بین راهی هم فعالیت می کنند و به مناسبتهای مختلف وظایف خود را انجام می دهند.

لزوم ایجاد دانشگاه تخصصی مسجد/ راه اندازی بانک اطلاعات جامع مساجد کشور

رئیس گروه توسعه و تجهیز فرهنگی مساجد سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه به آمار مساجد کشور اشاره کرد و گفت: بیش از60 هزار مسجد در کل کشور وجود دارد که حدود 70 درصد مساجد کشور عمومی و محلی هستند.

وی با اشاره به جایگاه معماری مساجد در ساختار تمدن اسلامی ایرانی تصریح کرد: متأسفانه در چند سال اخیر نتوانستیم آن جایگاه و شأن معماری مسجد را که در گذشته دور در زیبایی شهرها و روستاها داشت حفظ کنیم و نتوانستیم مسجد بسیار هنری از نظر معماری بسازیم.

این کارشناس مسجد تأکید کرد: امروزه کمتر از معماری اصیل، زیبا و آن هنر قدسی در ساخت مساجد استفاده می شود و مـتأسفانه ساخت و ساز مساجد به سمتی می رود که از وجه اسلامی ایرانی اصیل خود فاصله گرفته است که باید چاره ای برای حل این مسئله اندیشید.

رئیس گروه توسعه و تجهیز فرهنگی مساجد سازمان تبلیغات، عدم مدیریت واحد را بزرگترین مشکل مساجد کشور خواند و گفت: سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حل این مسئله کمیته ای برای تدوین طرح جامع ساماندهی مساجد تشکیل داد که به دنبال آن طرح تشکیل "شورای عالی مساجد کشور " پیشنهاد شده که در صورت تصویب شاهد یک تحول عظیم در مدیریت مساجد خواهیم بود.

وی مسجد را بزرگترین پایگاه فرهنگی از نظر زیربنایی و بهره وری خواند و گفت: هیچ پایگاه فرهنگی به اندازه مسجد کارایی ندارد. حفظ و نگهداری این تعداد مسجد (بیش از 60هزار)-بدون توسعه- بسیار سخت است اما مدیریت واحد بسیار در بهره دهی آن مؤثر است و باعث از بین رفتن کارهای تکراری و موازی می شود. به دلیل همین مشکل و نبود مدیرت کلان بودجه فعلی نیز به دلیل پراکندگی و تسهیم در نهادهای مختلف به شکل بهینه استفاده نمی شود.

وی از اجرای طرح مسجدمحوری در 500 مسجد از سوی سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد و گفت: این مساجد شاخص و فعال با برنامه ریزیهای مناسب چندین مسجد را جهت کارهای فرهنگی زیر پوشش قرار می دهند.