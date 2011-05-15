مرگ و میر در استان اصفهان 15 درصد کاهش یافت

محمود علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به میزان تولد و مرگ و میر در استان اصفهان طی یک سال اخیر، افزود: طی یک سال اخیر در استان اصفهان میزان ولادت به میزان بسیار ناچیزی افزایش و میزان مرگ و میر نیز بیش از 15 درصد کاهش یافت.

وی با اشاره به میزان مرگ و میر در استان اصفهان طی یک سال گذشته، اظهار داشت: طی یک سال اخیر 23 هزار و 912 مورد مرگ و میر در استان اصفهان به ثبت رسید که در مقایسه با مدت زمانی مشابه پیش از آن، 15.48 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان تصریح کرد: در مدت مشابه سال گذشته 28 هزار و 290 واقعه مرگ و میر در استان اصفهان ثبت شده بود که این میزان در سال جاری به بیش از 23 هزار مورد رسید.

وی با اشاره به میزان ولادت‌های ثبت شده در استان اصفهان طی یک سال اخیر، اضافه کرد: بر اساس آمار به دست آمده، تعداد ولادت‌ها در اصفهان روند بسیار آرامی را طی کرده و تنها به میزان بسیار ناچیزی افزایش یافته است.

علیپور ادامه داد: در سال گذشته تنها 181 مورد ولادت بیشتر از سال پیش از آن افزایش یافته که آمار ناچیز افزایش را نشان می‌دهد.

وی به تعداد ولادت‌های ثبت شده در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته در استان اصفهان 73 هزار و 772 مورد تولد به ثبت رسید که در مقایسه با سال پیش از آن، فقط 25 صدم درصد افزایش داشته است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان افزود: البته به نظر می‌رسد افزایش 25 صدم درصدی ثبت ولادت در استان اصفهان واقعه بدی نیست چرا که میزان ولادت در این استان طی سال 88 به نسبت سال 87 نزدیک به 12 درصد کاهش داشته است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به میزان ازدواج‌های ثبت شده در استان اصفهان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد ازدواج‌های ثبت شده در استان اصفهان طی سال گذشته 1.24 درصد کاهش داشته است.

علیپور با اشاره به تعداد ازدواج‌های ثبت شده، تصریح کرد: در سال گذشته 51 هزار و 353 فقره ازدواج در استان اصفهان به ثبت رسید.

وی همچنین به آمار طلاق در استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: هفت هزار و 867 مورد طلاق نیز در سال گذشته به ثبت رسیده است.