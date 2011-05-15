به گزارش خبرنگار مهر، گرچه تیم فوتبال بایرن مونیخ فصلی توام با ناکامی را پشت سر گذاشت و از دستیابی به عنوان قهرمانی بوندس‌لیگا، لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی باشگاه‌های آلمان بازماند اما ماریو گومژ مهاجم 25 ساله این تیم فصلی رویایی را به اتمام رساند.

این مهاجم جوان که دومین فصل حضور خود در بایرن مونیخ را پشت سرگذاشت، در فصل 11 - 2010 بوندس‌لیگا برای تیمش 28 گل به ثمر رساند و بالاتر از دیگر مهاجمان آقای گل این مسابقات شد.

او که در نخستین فصل حضور خود در بایرن مونیخ تنها 10 گل برای این تیم به ثمر رسانده بود، در فصلی که گذشت پنج بار برای سرخپوشان "آلیانتس آره‌نا" هت تریک کرد.

ماریو گومژ در حالی به عنوان آقای گلی بوندس‌لیگا دست یافت که در ابتدای فصل جاری تیم رئال مادرید خواهان به خدمت گرفتن این مهاجم شده بود.

جدول گلزنان مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان به شرح زیر است:

1- ماریو گومژ (بایرن مونیخ) با 28 گل زده - آقای گل

2- پاپیس سیسه (فرایبورگ ) با 23 گل زده

3- میلیوویه نواکوویچ (کلن) با 17 گل زده

4- لوکاس باریوس (بروسیا دورتموند)، تئوفانیس جیکاس (اینتراخت فرانکفورت) و سرجان لاکیچ (کایزرسلاترن) با 16 گل زده

فصل گذشته "ادین ژکو"، مهاجم بوسنیایی تیم فوتبال ولفسبورگ با 23 گل زده به عنوان آقای گلی بوندس‌لیگا دست یافت. این مهاجم در نیم فصل مسابقات بوندس‌لیگا از ولفسبورگ جدا شد و به تیم منچسترسیتی انگلستان پیوست.