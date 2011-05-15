ریزگردهای عربی نفس را حبس می کند/ حکایتی که همچنان باقی است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، حکایت ریزگردهای عربی همچنان باقی است و این مهمان ناخوانده این روزها آسمان بیش از 15استان کشور را خاکستری کرده و در برخی شهرها موجب تعطیلی مدارس، بانک‌ها و ادارات شده است.

ایلام، کرمانشاه، کردستان، خوزستان، کهگیلویه وبویراحمد، فارس، بوشهر، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، زنجان، قزوین، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، زنجان و ... استانهایی هستند که در روزهای گذشته شاهد این پدیده بوده اند و یا این پدیده در حال ورود به آنهاست.

چند سالی است که ورود ریزگردهای عربی به یکی از چالشهای مهم در کشور بدل شده و مسئولان وعده هایی را برای حل این مشکل که سلامت مردم را در معرض خطر قرار داده است، می دهند.

اما تاکنون این وعده ها محقق نشده و گرد و غبار، بی دغدغه وارد کشور می شود و آسمان آبی استانهای غرب و جنوب را سرخ و خاکستری و نفس کشیدن را برای مردمان این مناطق سخت می کند.

سال گذشته و در جریان سفر هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد برنامه های دوت برای کنترل گرد و غبار اولین سوالی بود که خبرنگاران در فرودگاه یاسوج از رئیس جمهور پرسیدند.

احمدی نژاد در پاسخ به این سوال از انجام مذاکراتی با کشورهای همسایه برای کنترل این پدیده خبر داد و گفت: به محض تشکیل دولت جدید عراق کارهای عملیاتی برای کنترل گرد و غبار انجام می شود.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور نیز در جریان آن سفر از انعقاد تفاهم نامه‌ای با کشور عراق در زمینه کاهش پدیده گرد و غبار خبر داد و گفت: این تفاهمنامه 45 میلیون دلاری در زمینه کاهش گرد و غبار در آینده نزدیک اجرا می شود.

محمدی زاده مدیریت یک پارچه بر تولید منابع آب منطقه و از همه مهمتر عملیات مالچ پاشی با هدف تثبیت شنهای روان را از مفاد این تفاهمنامه عنوان کرده بود.

با این حال با به پایان رسیدن زمستان و آغاز فصل بهار، گرد و غبارعربی پس از یک غیبت چند ماهه بازهم پای در آسمان کشور نهاد تا نشان دهد که وعده های مسئولان در خصوص کنترل این پدیده محقق نشده به طوریکه 23نماینده مجلس در اواخر فروردین امسال از عدم تحقق وعده ها گلایه کردند و طی تذکری کتبی به رئیس ‌جمهور، خواستار رفع مشکلات ناشی از پدیده گرد ‌و غبار در کشور شدند.

اما رئیس سازمان هواشناسی چندی پیش توپ را به میدان عراقیها انداخت و گفت: کشور عراق تاکنون به خاطر مشکلات اشغال، به وعده خود در خصوص کنترل کانونهای گردو غبار عمل نکرده است.

بهرام صناعی اظهار داشت: طی نشستهای مشترک با چهار کشور عراق، اردن، عربستان و سوریه قرار شد کشور عراق با اختصاص بودجه ای به بیابان زدایی، کاشت درخت و مالچ پاشی در مناطق کانونی گرد وغبار بپردازد که این مسئله هنوز محقق نشده است.

با این حال ریزگردهای عربی علاوه بر تهدید سلامت انسانها، خسارت فراوانی را نیز به بخشهای مختلف اقتصادی، کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی وارد آورده که هنوز برآوردی از میزان خسارت آن اعلام نشده است.

هم اکنون تنها در بخش محیط زیست این پدیده منجر به مرگ ناگهانی گونه های بلوط در اکثر مناطق جنگلی زاگرس شده است که از میان 11 استان زاگرس نشین، استان ایلام در شرایط بحرانی قرار دارد.

اما تابستان با گرمای طاقت فرسایش در راه است و جنوبی ها نگران سالی هستند که بهار آن با گرد و غبار آغاز شده است.

آنها در آرزوی روزی هستند دیگر ریزگردهای عربی بر چهره آبی آسمانشان نشیند و زندگی آنان را خاکستری نکند.