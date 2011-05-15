بررسی پدیده تگرگ و راه های رفع پیامدهای آن در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز نخبگان شهید فهمیده پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشترک با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: یکی از مخاطرات اقلیمی مهم در محیط زیست پدیده تگرگ است و این رویداد خسارت زیادی به محصولات کشاورزی وارد می کند چرا که بطور مثال سالانه 12 هزار و 690.8 هکتار از سطح کشت گندم آبی در کل کشور مورد آسیب جدی ناشی از خسارت های این پدیده قرار می گیرد.

رضا کهولی همچنین اظهار داشت: طبق بررسی های انجام شده به دلیل شرایط کوهستانی استان آذربایجان شرقی، این منطقه دارای بیشترین فراوانی بارش تگرگ است که در این راستا نخبگان این مرکز تصمیم دارند با حمایت سازمان جهاد کشاورزی به وظیفه خویش در قبال کشاورزان عمل کرده و با انجام اقدامات تخصصی و علمی پیشرفته باعث کاهش فشار و خسارت به این قشر شوند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به بخش کشاورزی گفت: ما همواره اعتقاد داریم بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش هایی است که با زندگی مردم در ارتباط است.

رئیس مرکز نخبگان شهید فهمیده غرب کشور در ارتباط با این طرح خاطرنشان کرد: طی این همکاری مشترک بین مرکز نخبگان و سازمان جهاد کشاورزی به مطالعه پدیده تگرگ در استان پرداخته و با استفاده از راهکارهای نوین برای مقابله با تگرگ می توانیم تا 70 درصد از سطح خسارت ناشی از این بارش ها بکاهیم.

کهولی یاری و حمایت مسئولان در این طرح را پر اهمیت خوانده و افزود: امیدواریم دیگر سازمان های اجرایی نیز مانند جهاد کشاورزی، با نخبگان تعامل کرده تا بحران های عظیمی مانند روند رو به خشکسالی دریاچه ارومیه را در استان شاهد نباشیم.