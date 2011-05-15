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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

عزیز محمدی در گفتگو با مهر:

ریاست فدراسیون فوتبال نه، فقط سازمان لیگ/ حاضرم مسئولیتم را واگذار کنم!

ریاست فدراسیون فوتبال نه، فقط سازمان لیگ/ حاضرم مسئولیتم را واگذار کنم!

رئیس سازمان لیگ برتر با تاکید بر اینکه در انتخابات فدراسیون فوتبال تنها نامزد ریاست سازمان لیگ هستم،گفت: در صورتی که گزینه مناسبی باشد حتی حاضرم این مسئولیت را نیز واگذار کنم.

عزیز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص علاقمندی اش برای ریاست فدراسیون فوتبال گفت: تمایلی برای پذیرش این مسئولیت ندارم و تنها برای ریاست سازمان لیگ نامزد خواهم شد.

وی تصریح کرد: البته انتخاب دوباره ام به ریاست سازمان لیگ به نظر اعضای مجمع و رای اعتماد آنها بستگی دارد و اینکه عملکرد سازمان لیگ را در طول 4 سال گذشته چگونه ارزیابی کرده باشند.

رئیس سازمان لیگ در عین حال اذعان کرد: در صورتی که گزینه ای بهتر از خودم باشد که بتواند سازمان لیگ را بهتر و قوی تر اداره کند حاضرم این مسئولیت را به وی واگذار کنم و خودم نیز او را در کارها کمک کنم.

عزیز محمدی با بیان اینکه به لحاظ قانونی مشکلی برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال ندارم، اظهار داشت: بنده دو سال پیش بازنشسته شدم و قانون دو شغله بودن شامل حال من نمی شود.

دوره چهارساله فدراسیون فوتبال دی ماه جاری به پایان می رسد و با برپایی مجمع انتخاباتی، مسئولان فدراسیون برای 4 سال آینده انتخاب خواهند شد. عزیز محمدی به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال مسئولیت ریاست سازمان لیگ را برعهده دارد. 

کد مطلب 1311869

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