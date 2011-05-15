ریاست فدراسیون فوتبال نه، فقط سازمان لیگ/ حاضرم مسئولیتم را واگذار کنم!

عزیز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص علاقمندی اش برای ریاست فدراسیون فوتبال گفت: تمایلی برای پذیرش این مسئولیت ندارم و تنها برای ریاست سازمان لیگ نامزد خواهم شد.

وی تصریح کرد: البته انتخاب دوباره ام به ریاست سازمان لیگ به نظر اعضای مجمع و رای اعتماد آنها بستگی دارد و اینکه عملکرد سازمان لیگ را در طول 4 سال گذشته چگونه ارزیابی کرده باشند.

رئیس سازمان لیگ در عین حال اذعان کرد: در صورتی که گزینه ای بهتر از خودم باشد که بتواند سازمان لیگ را بهتر و قوی تر اداره کند حاضرم این مسئولیت را به وی واگذار کنم و خودم نیز او را در کارها کمک کنم.

عزیز محمدی با بیان اینکه به لحاظ قانونی مشکلی برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال ندارم، اظهار داشت: بنده دو سال پیش بازنشسته شدم و قانون دو شغله بودن شامل حال من نمی شود.

دوره چهارساله فدراسیون فوتبال دی ماه جاری به پایان می رسد و با برپایی مجمع انتخاباتی، مسئولان فدراسیون برای 4 سال آینده انتخاب خواهند شد. عزیز محمدی به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال مسئولیت ریاست سازمان لیگ را برعهده دارد.