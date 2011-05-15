جریان انحرافی قصد نادیده گرفتن روحانیت را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی به فعالیت جریان انحرافی در جامعه اشاره کرد و گفت: جریانی انحرافی با محوریت «اسلام منهای روحانیت» و «اسلام منهای سیاست» در جامعه مشغول به فعالیت است.
وی در این خصوص خاطر نشان کرد: این چنین مباحثی در راستای تز استعماری و انگلیسی است که از قدیم وجود داشته و همچنان نیز فعالیت دارد و مقام معظم رهبری نیز در سفر مهرماه خود به قم با اشاره به این تز استعماری، اسلام منهای روحانیت و اسلام منهای سیاست را دو روی یک سکه دانستند که توسط عوامل استکبار و انگلیس ترویج شده و اکنون نیز مجددا بازار آن داغ شده است.
بنایی در ادامه گفت: این بازار توسط یک گروه و جریان انحرافی به صورت غیر مستقیم ترویج میشود و قصد دارند با نادیده انگاشتن روحانیت و مراجع دینی در اذهان مردم و نظام جمهوری اسلامی و نیز با نفوذ در لایههای بالای نظام، جایگاه آنها را تضعیف کنند و این کار را به شکل ظریفی عملیاتی میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص وضعیت نظارت بر تجمعات دینی از قبیل هیئتها، مجالس زنانه و کلاسهای اخلاق با اشاره به چگونگی نظارت در حوزه علمیه، گفت: در سطوح مختلف حوزههای علمیه نظارتهایی وجود دارد، یعنی اگر طلبهای بخواهد ملبّس شود، حتما باید مورد تعیین صلاحیت قرار گیرد تا به او اجازه پوشیدن لباس روحانیت داده شود و در این صورت اگر طلبه و روحانی حرف نامربوط بزند، به واحد تذهیب حوزه و یا دادگاه ویژه روحانیت احضار خواهد شد تا پاسخگوی اظهارات خود باشد اما چنین نظارتهایی برای مداحان و یا خانم جلسهایها وجود ندارد.
سطح علمی مداحان و خانم جلسه ای ها باید ارزیابی شود
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه سطح علمی این افراد مورد بحث است، افزود: باید این مسئله به صورت جدی پیگیری شود که سطح علمی مداحان و یا خانم جلسهایها در چه حدی قرار دارد و اینکه آیا صلاحیت تشخیص و تمیز مطالب قوی و ضعیف را دارند یا خیر، زیرا برخی مطالبی که در جمعهای روضه زنانه و یا مداحیها به صورت شایعه یا خواب عنوان میشود، توسط مخاطبین منتشر خواهد شد.
تبدیل روحانی محوری به مداح محوری آفت کار مجالس مذهبی است
وی آفت کار مجالس مذهبی را تبدیل از روحانی محور بودن به مداح محور بودن عنوان کرد و گفت: متاسفانه شخصیت روحانی مبرّزی که سالها در حوزه تحصیل کرده، به مطالب ورود دارد و دارای نظر کارشناسی است، مورد استقبال چندانی قرار نمیگیرد اما مداحی و سینهزنی استقبال میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: بنابراین باید بر اخلاق و رفتار آن مداح نظارت اعمال شود که چه در بیان مطلب و چه در رفتار شخصی و فردی بدآموزی نداشته باشد و اساسا هر فردی در هر شأن و مرتبهای بخواهد در جامعه مدیریت داشته باشد؛ اعم از منبر، مداحی، کلاس و درس، باید مورد نظارت و ارزیابی و دقت قرار گیرد تا برای جامعه مفید و موثر باشد.
سازمان تبلیغات بر کار تجمعات مذهبی نظارت بیشتری داشته باشد
وی متصدی نظارت بر جمعهای مذهبی را سازمان تبلیغات اسلامی دانست و افزود: در حال حاضر نظارتی بر تجمعات مذهبی که در کشور تشکیل میشود، وجود ندارد، هرچند تصور همگانی این است که سازمان تبلیغات اسلامی باید در کار این گونه هیئتها و انجمنهای مذهبی نظارت داشته باشد و درخصوص تشکیل کلاسهایی در این زمینه و یا اعطای مجوز عملکرد جدیتری داشته باشد.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس درباره همکاری و اقدامات مجلس در این خصوص، گفت: سازمان تبلیغات ابزار و ساز و کار لازم را دارد و ما کمبود قانونی در این حوزه احساس نمیکنیم اما اگر این سازمان قانون خاصی نیاز داشته باشد، با همکاری و حمایت مجلس مرتفع میشود و ما در این زمینه کمکهای لازم را خواهیم داشت.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مرده قم در مجلس شورای اسلامی حذف و نادیده گرفتن جریان روحانیت را هدف جریان انحرافی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی به فعالیت جریان انحرافی در جامعه اشاره کرد و گفت: جریانی انحرافی با محوریت «اسلام منهای روحانیت» و «اسلام منهای سیاست» در جامعه مشغول به فعالیت است.
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