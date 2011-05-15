به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله جمالو ، ضمن بیان این مطلب گفت: در حال حاضر تغییر و تحولات در صنعت خودرو دنیا به سرعت رخ می دهد و همواره شاهد آن هستیم که خودروسازان بزرگ دنیا سالانه مدل های جدیدی از خودروهای تولید شده را با ظاهری متفاوت به بازار عرضه می کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا چند سالی است که از روش نمونه سازی سریع برای تحقق این هدف بهره می گیرند، افزود: در حال حاضر پیاده سازی این روش در شرکت سایپاپرس با جدیت دنبال می شود و در آینده نزدیک امکان نمونه سازی سریع قطعات پرسی خودروهای جدید گروه خودروسازی سایپا فراهم خواهد شد.

جمالو با اشاره به استفاده از روش برش و دوخت لیزری در طراحی نمونه های جدید، افزود: پیاده سازی این روش علاوه بر کاهش هزینه ها در حوزه طراحی و مهندسی به گروه خودروسازی سایپا کمک خواهد کرد تا در آینده بتواند خودروهای بیشتری را طراحی، تولید و به بازار عرضه کند.

مدیرعامل سایپاپرس بیان کرد: افزایش تولید و ایجاد تغییرات عمده در حوزه کیفیت یکی از برنامه های مهم شرکت سایپا پرس خواهد بود، زیرا ما معتقد هستیم که ظرفیت های بسیار بالایی در این مجموعه نهفته است و افزایش رضایت مشتری می تواند به افزایش درآمدهای گروه خودروسازی سایپا منجر شود.

وی با اشاره به ابراز تمایل رنو پارس مبنی بر تولید تمام مجموعه های پرسی تندر90 در سایپا پرس، تصریح کرد: در حال حاضر این مجموعه در زمینه تولید قطعات تندر90 به پیشرفتهای بسیار مطلوبی دست یافته و در همین راستا مدیرعامل رنوپارس نیز برنامه افزایش تولید را در دستور کار قرار داده است.

جمالو کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت را از دیگر برنامه های سایپا پرس در سال جاری عنوان کرد و افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده در راستای تمرکز تمام فعالیتهای گروه سایپا در حوزه پرس شاپ، این امکان وجود خواهد داشت که علاوه بر افزایش سرعت اجرای طرحها هزینه ها نیز به صورت صحیحی مدیریت شده و بهره وری نیز افزایش یابد.

وی ادامه داد: تغییر ساختار و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی با هدف چابک سازی این مجموعه از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار قرار گرفته و تاکنون پیشرفت های مطلوبی نیز حاصل شده است.

مدیرعامل سایپاپرس با بیان اینکه هدفگذاری سایپا پرس عبور از جوایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی و دستیابی به افتخارات جهانی در این حوزه است، افزود: در حال حاضر با توجه به بستر فراهم شده، این پتانسیل وجود دارد تا بتوانیم در سطوح بین المللی نیز فعالیت های خود را گسترش دهیم.

جمالو گفت: مهمترین مزیت نسبی در صنعت خودرو تولید قطعات با ارزش افزوده بالا است و چنانچه برخی از قوانین و مقررات اصلاح شود می توانیم بسیاری از قطعات را با مزیت رقابتی تولید و صادر کنیم.

وی در پایان همچنین از برپایی دومین سمپوزیوم بین المللی صنعت فرم دهی فلزات در تیرماه امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که در این صنعت نیازمند انتقال تجربیات و دانش فنی روز دنیا به کشور هستیم تا بر اساس آن بتوانیم صنعت خودرو را با تغییرات سریع جهانی همراه کنیم.