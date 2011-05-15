به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد گفت: راهبرد وزارت راه و ترابری توسعه ناوگان هوایی، کاهش عمر ناوگان مسافری و باری، توسعه خطوط ریلی و افزایش ظرفیت ترانزیت در کشور است و ساخت راه‌آهن، آزادراه ، بزرگراه و آسفالت راه‌های روستایی در اولویت‌های کاری این وزارتخانه قرار دارد.

وی افزود: 250 طرح کوچک و بزرگ راهسازی در استان اصفهان در حال اجراست و یکی از طرح‌های اساسی که امسال باید به نتیجه برسد، طرح آزاد راه کنارگذر شرقی اصفهان است که 75 کیلومتر از این آزاد راه ساخته شده است.

سرپرست وزارت راه و ترابری اظهار کرد: کنارگذر شرقی از کیلومتر ۳۰ آزادراه اصفهان ـ نطنز ـ کاشان شروع و به طول ۹۰ کیلومتر به سمت شرق ادامه می یابد. این کنارگذر جاده اصفهان- اردستان را قطع و با عبور به سمت بزرگراه اصفهان- نایین در غرب و سپس منطقه باغ رضوان به سمت جنوب می رود، سپس با عبور از کنار شهر جدید بهارستان و گردنه لاشتر به بزرگراه (یا آزادراه) اصفهان ـ شیراز متصل می شود.

نیکزاد گفت: با راه اندازی و استفاده از این مسیر (کنارگذر شرقی)، استان های جنوبی و همچنین بخش جنوبی استان اصفهان ۵۰ کیلومتر به تهران نزدیک تر می شوند.