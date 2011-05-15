فرزاد کوهیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه امیدمان برای پیروزی در دیدار نهایی رقابتهای لیگ برتر نیست، اظهار داشت: البته در چنین دیدارهایی اتفاقات غیرقابل پیشپینی نقشی تعیین کننده در نتیجه دارند در حالیکه برای آنها نمیتوان برنامه خاصی داشت.
وی ادامه داد: خارج از این اتفاقات، برای دیدار فینال با مهرام و نتیجه گیری در این بازی امیدوار هستیم. اگرچه اطمینان داریم بازی سختی پیش رو داریم ضمن اینکه وضعیت نهایی علی باهران هنوز مشخص نیست. این بازیکن همچنان مصدوم است و معلوم نیست بتواند تیم را دراین بازی همراهی کند یا نه.
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان با اشاره به مهرام و ویژگیهای این تیم یادآور شد: مهرام مجموعهای کامل از تمام فاکتورهایی است که هر تیمی برای نتیجه گیری ایده آل و قهرمانی لازم دارد. نقاط قوت این مجموعه به حدی است که به طور کامل نقاط ضعف را پوشش داده است. در واقع مهرام نقطه ضعفی ندارد که بخواهیم از آن به سود خود استفاده کنیم.
کوهیان تصریح کرد: برای برگزاری دیدار نهایی برابر مهرام و نتیجه گیری در این بازی روی نقطه قوت خودمان تاکید داریم نه ضعف حریف؛ امید زیادی داریم که تیم با آرایش دفاعی خوب و عملکرد قابل قبول در این زمینه در اجرای برنامهها و رسیدن به نتیجه عملکردی خوب داشته باشد.
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن که تیمش دیدارهای مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر با اختلاف امتیاز کم به مهرام واگذار کرد، در پاسخ به این پرسش که فکر نمیکنید بتوانید این اختلاف امتیاز را به سود خود تغییر دهید، گفت: با این موضوع هم عقیده هستم. اگر برنامههای مورد نظر به درستی اجرا شود و آن اتفاقاتی که به آنها اشاره کردم خیلی غیرقابل پیشبینی نباشند، میتوانیم نتیجه بگیریم. ضمن اینکه باید برتری خود را از همان کوارتراول نشان دهیم که تعیین کننده ترین کواتر است.
به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از روز دوشنبه آغاز میشود. در دیدار نخست این مرحله دو تیم مهرام و ذوب آهن در تالار بسکتبال آزادی مقابل هم صف آرایی میکنند.
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