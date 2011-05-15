تئاتر شهرستانها دیده نشده است/ بدنبال تئاتر "ملی" هستیم

محمد حمزه زاده در حاشیه مراسم اردیبهشت تئاتر لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با بیان اینکه اخیرا تغییر و تحولاتی در خانواده تئاتر و مدیریت کلان آن به وجود آمده است، اظهار داشت: با این تغییرات دیدگاههای جدیدی نیز در عرصه تئاتر مطرح شده است.

وی توسعه و فعالیت گسترده تئاتر در شهرستانها را یکی از این دیدگاههای جدید دانست و عنوان کرد: هدف از توسعه تئاتر در شهرستانهای کشور ترویج فرهنگ و هنر بومی و منطقه ای و رسیدن به تئاتر ملی به معنای مطلق است.

حمایت از تئاتر شهرستانها در حد حرف

مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی کشور با بیان اینکه متاسفانه در سالهای گذشته تئاتر شهرستانها به خوبی دیده نشده است، بیان داشت: در آن سالها تنها در حد صحبت از تئاتر شهرستانها و رسیدگی کردن به آن بوده است.

حمزه زاده با اشاره به اجرای طرح استقرار گروه های نمایشی از اسفندماه سال گذشته یادآور شد: از ابتدای اجرای این طرح تا کنون 538 گروه در کشور موفق به کسب پروانه کار از انجمن هنرهای نمایشی شده اند.

وی ابراز امیدواری کرد که تعداد این گروه های نمایشی در کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به 600 گروه افزایش یابند.

اجرای 600 نمایش تا پایان سال جاری درسطح کشور

مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی کشور عنوان کرد: همچنین یکی از برنامه های انجمن نمایش های هنری در کشور اجرای 600 نمایش تا پایان سال جاری درسطح کشور است.

حمزه زاده با اشاره به حمایت های مالی از این گروه های نمایشی در کشور بیان داشت: یکی از حمایت های اولیه ای که از این گروه ها به عمل آمده اختصاص مبلغ 500 هزار تومان برای هر گروه در کشور برای انجام کارهای اولیه و پیش تولید اجراهایشان بوده است.

وی بیان داشت: بر اساس تعهد های صورت گرفته میان انجمن نمایشی کشور و گروه های نمایشی ساماندهی شده قرار بر این است که این گروه ها یک نمایش عمومی با حداقل 15 اجرا در سطح استان خود داشته باشند.

مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی کشور ادامه داد: در کنار این اکران های عمومی کارشناسان ما نیز این نمایش ها را می بینند و آنها ارزیابی می کنند.

اجرای طرح تبادل تئاتر های بین استانی

حمزه زاده با اشاره به اجرای طرح تبادل تئاتر های بین استانی نیز یادآور شد: ما تلاش خواهیم کرد که کارهای مطلوب را به عنوان مهمان با هزینه انجمن هنرهای نمایشی کشور در سایر استانهای دیگر اجرا کنیم و از این راه به تبادل فرهنگ ها در کشور کمک کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه ما از اجراهای عمومی گروه های نمایشی در کشور نیز حمایت می کنیم عنوان کرد: ما در این راستا برای هر گروه نمایشی اعتباری بالغ بر چهار میلیون تومان در نظرگرفته ایم.

2.4 میلیارد تومان برای حمایت از تئاتر شهرستانها

مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی کشور با بیان اینکه در سال جاری مبلغی بالغ بر دو میلیارد و 400 میلیون تومان برای اعتبارات اولیه تئاتر های شهرستانی در نظرگرفته ایم افزود: این میزان اعتبار در نظرگرفته شده غیر از اعتبارات همایش ها، جشنواره ها و دیگر تئاتر ها می باشد.

حمزه زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر 22 گروه نمایشی استان لرستان موفق به کسب پروانه شده اند عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در سالجاری با استفاده از ارزیابی های مختلف گروه های نمایشی در کشور سطح بندی خواهند شد.

وی با بیان اینکه متاسفانه تا کنون تئاترهای شهرستانی حتی درعدد و رقم ها و ارائه بیلان های کاری دیده نشده است یادآور شد: از این پس با توجه به ارزیابی هایی که صورت می گیرد تئاتر شهرستانی نیز می تواند جایگاه خود را نسبت به تئاترهای حرفه ای تهران بسنجد.

مدیریت تئاتر کشور به دنبال یک تئاتر ملی است

مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی کشور با تاکید بر اینکه مدیریت تئاتر کشور به دنبال یک تئاتر ملی است، عنوان کرد: ما نیازمند توجه هنرمندان به فرهنگ و هنر منطقه ای و بومی هستیم و علاقه مندیم که هنرمندان لرستانی نیز به سمت توسعه و اشاعه فرهنگ بومی خود حرکت کنند.

حمزه زاده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ارتقا سطح کیفی تئاتر شهرستان ها بیان داشت: در سال گذشته انجمن هنرهای نمایشی کشور حرکتی در این راستا انجام داد و اقدام به راه اندازی کارگروه های آموزشی تئاتر کرد که خوشبختانه تجربه های مطلوبی را در پی داشت.

وی با بیان اینکه انجمن هنرهای نمایشی کشور هم اکنون در حال بررسی و آسیب شناسی تئاترها و اجراهای عمومی است، ادامه داد: ما در راستای ارتقا سطح کیفی تئاتر به دنبال اجرای یک طرح جدید با به کارگیری خود هنرمندان هستیم.

مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی کشور با تاکید بر اینکه هنرمندان استانی باید به مخاطبان خود توجه داشته باشند، عنوان کرد: گروه های نمایشی نباید تنها برای هیئت داوران متن اجرا کنند بلکه باید کار خود را برای جامعه و مخاطب خود به اجرا درآورند.