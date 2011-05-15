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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

همزمان با تور آذربایجان/

دانش آموزان منطقه آزاد ارس مسیر 5 کیلومتری ساحل ارس را رکاب زدند

دانش آموزان منطقه آزاد ارس مسیر 5 کیلومتری ساحل ارس را رکاب زدند

جلفا - خبرگزاری مهر: دانش آموزان منطقه آزاد ارس همزمان با تور بین المللی تور دوچرخه سواری آذربایجان مسیر پنج کیلومتری ساحل ارس را رکاب زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس و همزمان با شروع مسابقات تور دوچرخه سواری آذربایجان مسابقه دوچرخه سواری دانش آموزان این منطقه برگزار شد.

در این مسابقه که با شعار ورزش نشاط سلامتی برگزار شد، 100 دانش آموز در دو رده سنی نوجوانان و جوانان مسیر پنج کیلومتری سواحل رودخانه ارس را از میدان مرزبانانش شهید تا پارک کوهستان رکاب زدند.

این مسابقه صبحگاه یکشنبه برگزار شده و در پایان به نفرات اول تا سوم هر رده سنی یک دوچرخه کوهستان اهدا شد.

همچنین شرکت کننده 10 ساله این مسابقه نیز که توانست تمام مسیر را با دوچرخه طی کرده و به اتمام رساند جایزه ای به رسم یاد بود اهدا شد.

کد مطلب 1311885

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